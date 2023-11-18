«Атланта»
«Атланта» в последних матчах играет с переменным успехом, чередуя победы с поражениями. Такое топтание на месте не ново для клуба Макмиллана, поэтому ожидать какого-то сверх прорыва от клуба из Джорджии не стоит.
В последнем сыгранном матче снова не хватило «ястребов» на концовку игры против «Никс», поскольку проигрыш составил всего лишь два очка разницы.
Удивительно, что в последней проведённой игре лучшим снайпером клуба стал серб Богданович, который разжился 28 набранными очками.
В матче против «Филадельфии» откровенно немного шансов на успех, даже несмотря на поражение соперника в последнем матче против «Бостона».
«Филадельфия»
«Филадельфия» не собирается расстраиваться по поводу поражения от «Бостона», поскольку команда максимально сбалансирована и настроена на достижение результата.
Пенсильванская команда максимально хороша, а стартовая пятерка «76-х» по показателям эффективности входит в пятерку лучших по лиге.
Игроки отлично взаимодействуют друг с другом, но в последней игре против «Селтикс» им попросту не хватило сил добиться очередной победы.
В матче с «Атлантой» расклад сил целиком и полностью в пользу гостей. Гости могут оформить победу в матче ещё до начала четвертой четверти предстоящей игры.
Прогноз и ставка
У букмекеров нет фаворита в этом поединке: победа «Атланты» — 1.91, победа «Филадельфии» — 1.91.
Прогноз: «Филадельфия» уверенно победит в гостях.
Альтернативный прогноз: С обороной у обеих команд проблемы.
Ставка: П2 с коэффициентом 1.91.
Альтернативная ставка: ТБ 238 с коэффициентом 2.25.