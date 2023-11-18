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    «Атланта» сыграет на равных с «Филадельфией»?

    «Атланта» — «Филадельфия». Ставка (1.91) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 18 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Атланта» — «Филадельфия»
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    «Атланта»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «Стэйт Фарм Арене» 18 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. «Атланта» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Атланта»

    «Атланта» в последних матчах играет с переменным успехом, чередуя победы с поражениями. Такое топтание на месте не ново для клуба Макмиллана, поэтому ожидать какого-то сверх прорыва от клуба из Джорджии не стоит.

    В последнем сыгранном матче снова не хватило «ястребов» на концовку игры против «Никс», поскольку проигрыш составил всего лишь два очка разницы.

    Удивительно, что в последней проведённой игре лучшим снайпером клуба стал серб Богданович, который разжился 28 набранными очками.

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    В матче против «Филадельфии» откровенно немного шансов на успех, даже несмотря на поражение соперника в последнем матче против «Бостона».

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» не собирается расстраиваться по поводу поражения от «Бостона», поскольку команда максимально сбалансирована и настроена на достижение результата.

    Пенсильванская команда максимально хороша, а стартовая пятерка «76-х» по показателям эффективности входит в пятерку лучших по лиге.

    Игроки отлично взаимодействуют друг с другом, но в последней игре против «Селтикс» им попросту не хватило сил добиться очередной победы.

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    В матче с «Атлантой» расклад сил целиком и полностью в пользу гостей. Гости могут оформить победу в матче ещё до начала четвертой четверти предстоящей игры.

    Прогноз и ставка

    У букмекеров нет фаворита в этом поединке: победа «Атланты» — 1.91, победа «Филадельфии» — 1.91.

    Прогноз: «Филадельфия» уверенно победит в гостях.

    Альтернативный прогноз: С обороной у обеих команд проблемы.

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.91.

    Альтернативная ставка: ТБ 238 с коэффициентом 2.25.

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    «Атланта» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 18.11.2023. Прогнозы на баскетбол. «Атланта» сыграет на равных с «Филадельфией»?
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