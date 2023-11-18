В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «Стэйт Фарм Арене» 18 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. «Атланта» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атланта»

«Атланта» в последних матчах играет с переменным успехом, чередуя победы с поражениями. Такое топтание на месте не ново для клуба Макмиллана, поэтому ожидать какого-то сверх прорыва от клуба из Джорджии не стоит.

В последнем сыгранном матче снова не хватило «ястребов» на концовку игры против «Никс», поскольку проигрыш составил всего лишь два очка разницы.

Удивительно, что в последней проведённой игре лучшим снайпером клуба стал серб Богданович, который разжился 28 набранными очками.

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В матче против «Филадельфии» откровенно немного шансов на успех, даже несмотря на поражение соперника в последнем матче против «Бостона».

«Филадельфия»

«Филадельфия» не собирается расстраиваться по поводу поражения от «Бостона», поскольку команда максимально сбалансирована и настроена на достижение результата.

Пенсильванская команда максимально хороша, а стартовая пятерка «76-х» по показателям эффективности входит в пятерку лучших по лиге.

Игроки отлично взаимодействуют друг с другом, но в последней игре против «Селтикс» им попросту не хватило сил добиться очередной победы.

В матче с «Атлантой» расклад сил целиком и полностью в пользу гостей. Гости могут оформить победу в матче ещё до начала четвертой четверти предстоящей игры.

Прогноз и ставка

У букмекеров нет фаворита в этом поединке: победа «Атланты» — 1.91, победа «Филадельфии» — 1.91.

Прогноз: «Филадельфия» уверенно победит в гостях.

Альтернативный прогноз: С обороной у обеих команд проблемы.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.91.

Альтернативная ставка: ТБ 238 с коэффициентом 2.25.