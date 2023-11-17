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    Выйдет ли «Голден Стэйт» из игрового кризиса?

    «Голден Стэйт» — «Оклахома». Ставка (к. 2.15) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 17 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Голден Стэйт» — «Оклахома»
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    Сан-Франциско. «Чейз Центр». Дата — 17 ноября. Время — 06:00 по мск. «Голден Стэйт» — «Оклахома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 17 Ноября 2023 года
    Голден Стэйт
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    •  Голден Стэйт 06:00 Оклахома Оклахома
  • Оклахома
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    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» потерпел четвертое поражение подряд в регулярном чемпионате. На домашней арене калифорнийцы дважды уступили «Миннесоте» (101:104, 110:116). В черную полосу игр также входят неудачные игры с «Кливлендом» (110:118) и «Денвером» (105:108).

    Последнюю победу «Голден Стэйт» одержал 7 ноября, это была гостевая игра против «Детройта» (120:109). В этом матче лучшего результата добился Стефен Карри, который набрал 34 очка, сделал 2 подбора и отдал 4 передачи.

    В предстоящей игре против «Оклахомы» не сможет сыграть лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри. В матче с «Миннесотой» защитник получил травму колена.

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице Западной конференции «Голден Стэйт» занимает 7 место, одержав 6 побед и потерпев 6 поражений.

    «Оклахома»

    «Оклахома» продолжает подниматься в турнирной таблице Западной конференции. На данный момент «громобойцы» занимают пятую строчку при семи победах и четырёх поражениях.

    В рамках минувшего игрового дня «Оклахома» нанесла крупное поражение «Сан-Антонио» (123:87). Вклад в победу команды внёс Шэй Гилджес-Александер, который оформил 28 очков, сделал 6 подборов и отдал 5 передач.

    В последних пяти встречах «Оклахома» также выиграла у «Финикса» (111:99), «Кливленда» (128:120) и «Атланты» (126:117).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Голден Стэйт» — 2.35, победа «Оклахомы» — 1.69.

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    Прогноз: В этом матче — фаворит пары «Оклахома», команду на вершину Западной конференции тащит Шэй Гилджес-Александер. «Голден Стэйт» не сможет рассчитывать на ключевого игрока Стефа Карри. Ставим на победу гостей.

    Ставка: Фора «Оклахомы» с коэффициентом 2.15.

    Альтернативный прогноз: Игры с участием «Голден Стэйт» и «Оклахомы» в среднем забрасывается 200-210 очков. Можно сыграть на тотале поединка.

    Альтернативная ставка: ТМ 227.5 с коэффициентом 1.94.

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    «Голден Стэйт» — «Оклахома»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 17.11.2023. Прогнозы на баскетбол. Выйдет ли «Голден Стэйт» из игрового кризиса?
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