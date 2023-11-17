Сан-Франциско. «Чейз Центр». Дата — 17 ноября. Время — 06:00 по мск. «Голден Стэйт» — «Оклахома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» потерпел четвертое поражение подряд в регулярном чемпионате. На домашней арене калифорнийцы дважды уступили «Миннесоте» (101:104, 110:116). В черную полосу игр также входят неудачные игры с «Кливлендом» (110:118) и «Денвером» (105:108).

Последнюю победу «Голден Стэйт» одержал 7 ноября, это была гостевая игра против «Детройта» (120:109). В этом матче лучшего результата добился Стефен Карри, который набрал 34 очка, сделал 2 подбора и отдал 4 передачи.

В предстоящей игре против «Оклахомы» не сможет сыграть лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри. В матче с «Миннесотой» защитник получил травму колена.

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В турнирной таблице Западной конференции «Голден Стэйт» занимает 7 место, одержав 6 побед и потерпев 6 поражений.

«Оклахома»

«Оклахома» продолжает подниматься в турнирной таблице Западной конференции. На данный момент «громобойцы» занимают пятую строчку при семи победах и четырёх поражениях.

В рамках минувшего игрового дня «Оклахома» нанесла крупное поражение «Сан-Антонио» (123:87). Вклад в победу команды внёс Шэй Гилджес-Александер, который оформил 28 очков, сделал 6 подборов и отдал 5 передач.

В последних пяти встречах «Оклахома» также выиграла у «Финикса» (111:99), «Кливленда» (128:120) и «Атланты» (126:117).

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Голден Стэйт» — 2.35, победа «Оклахомы» — 1.69.

Прогноз: В этом матче — фаворит пары «Оклахома», команду на вершину Западной конференции тащит Шэй Гилджес-Александер. «Голден Стэйт» не сможет рассчитывать на ключевого игрока Стефа Карри. Ставим на победу гостей.

Ставка: Фора «Оклахомы» с коэффициентом 2.15.

Альтернативный прогноз: Игры с участием «Голден Стэйт» и «Оклахомы» в среднем забрасывается 200-210 очков. Можно сыграть на тотале поединка.

Альтернативная ставка: ТМ 227.5 с коэффициентом 1.94.