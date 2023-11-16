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    «Финикс» — «Миннесота». Ставка (к. 2.88) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 16 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Миннесота»
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    «Голден Стэйт» — «Миннесота»
    Финикс. «Футпринт Центр». Дата — 16 ноября. Время — 05:00 по мск. «Финикс» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 16 Ноября 2023 года

    «Финикс»

    Лидер «Финикс» Девин Букер находится в лазарете с травмой икры. Также выбыл из строя Дэмион Ли Ли из-за травмы колена, не сыграет Эрик Гордон, у которого травма плеча.

    Кадровые проблемы в команде отразились на последних играх регулярного чемпионата. На домашней арене «солнечные» проиграли «Лос-Анджелес Лейкерс» (119:122) и «Оклахоме» (99:111).

    Все прогнозы на НБА

    В турнирной таблице Западной конференции «Финикс» занимает 10 место, одержав четыре победы и проиграв в шести встречах.

    «Миннесота»

    «Миннесота» поднялась на второе место Западной конференции после седьмой победы подряд. В этот раз «лесные волки» нанесли поражение «Голден Стэйт» (104:101). Ключевую роль в победе команды сыграл Карл-Энтони Таунс, центровой оформил дабл-дабл из 33 очков и 11 подборов.

    Это вторая победа подряд над «Голден Стэйт», два дня назад, 13 ноября «Миннесота» выиграла у «золотых» со счетом 116:110. В том поединке вклад в победу «Тимбервулвз» внёс Энтони Эдвардс, который набрал 20 очков.

    В победную серию «Миннесоты» входят также игры против «Сан-Антонио» (117:110), «Нью-Орлеана» (122:101), «Бостона» (114:109), «Юты» (123:95) и «Денвера» (110:89).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение хоязевам: победа «Финикса» — 1.49, победа «Миннесоты» — 2.88.

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    Прогноз: Энтони Эдвардс и Карл-Энтони Таунс — главная ударная сила «Миннесоты». Данный тандем приносит результат команде, есть вероятность, что эти игроки сыграют ключевую роль в матче против «Финикса».

    Ставка: Победа «Миннесоты» с коэффициентом 2.88.

    Альтернативный прогноз: Игры с участием «Финикса» и «Миннесоты» проходят открыто. Но в последних матчах команд было заброшено не больше 211 очков.

    Альтернативная ставка: ТМ 227 с коэффициентом 2.03.

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