Финикс. «Футпринт Центр». Дата — 16 ноября. Время — 05:00 по мск. «Финикс» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Финикс»

Лидер «Финикс» Девин Букер находится в лазарете с травмой икры. Также выбыл из строя Дэмион Ли Ли из-за травмы колена, не сыграет Эрик Гордон, у которого травма плеча.

Кадровые проблемы в команде отразились на последних играх регулярного чемпионата. На домашней арене «солнечные» проиграли «Лос-Анджелес Лейкерс» (119:122) и «Оклахоме» (99:111).

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В турнирной таблице Западной конференции «Финикс» занимает 10 место, одержав четыре победы и проиграв в шести встречах.

«Миннесота»

«Миннесота» поднялась на второе место Западной конференции после седьмой победы подряд. В этот раз «лесные волки» нанесли поражение «Голден Стэйт» (104:101). Ключевую роль в победе команды сыграл Карл-Энтони Таунс, центровой оформил дабл-дабл из 33 очков и 11 подборов.

Это вторая победа подряд над «Голден Стэйт», два дня назад, 13 ноября «Миннесота» выиграла у «золотых» со счетом 116:110. В том поединке вклад в победу «Тимбервулвз» внёс Энтони Эдвардс, который набрал 20 очков.

В победную серию «Миннесоты» входят также игры против «Сан-Антонио» (117:110), «Нью-Орлеана» (122:101), «Бостона» (114:109), «Юты» (123:95) и «Денвера» (110:89).

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хоязевам: победа «Финикса» — 1.49, победа «Миннесоты» — 2.88.

Прогноз: Энтони Эдвардс и Карл-Энтони Таунс — главная ударная сила «Миннесоты». Данный тандем приносит результат команде, есть вероятность, что эти игроки сыграют ключевую роль в матче против «Финикса».

Ставка: Победа «Миннесоты» с коэффициентом 2.88.

Альтернативный прогноз: Игры с участием «Финикса» и «Миннесоты» проходят открыто. Но в последних матчах команд было заброшено не больше 211 очков.

Альтернативная ставка: ТМ 227 с коэффициентом 2.03.