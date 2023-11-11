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    Шэй Гилджес-Александер принесет победу «Оклахоме»?

    «Сакраменто» — «Оклахома». Ставка (к. 2.06) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 11 ноября 2023 года

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    Сакраменто. «Голден 1 Арена». Дата — 11 ноября. Время — 06:00 по мск. «Сакраменто» — «Оклахома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 11 Ноября 2023 года
    Сакраменто
  • НБА
    •  Сакраменто 06:00 Оклахома Оклахома
  • Оклахома
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    «Сакраменто»

    Пятый матч подряд не сможет помочь «Сакраменто» ее лидер Де’Аарон Фокс, который получил травму лодыжки в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс». Также матч с «Оклахомой» пропустит Трей Лайлз. Канадский форвард «Сакраменто» оказался в лазарете клуба с травмой икры.

    Отсутствие этих игроков на площадке сильно сказывается на игре «Сакраменто» в целом. У калифорнийцев была трехматчевая проигрышная серия: проиграли дважды «Хьюстону» (97:122, 89:107) и один раз уступили «Портленду» (101:102).

    Неудачную серию удалось прервать в рамках минувшего игрового дня. «Сакраменто» на домашней арене переиграл «Портленд» (121:118). Хотя все решилось в овертайме, так как основное время завершилось вничью (111:111).

    Все прогнозы на НБА

    Вклад в победу «королей» внёс литовский форвард Домантас Сабонис, который был близок к тому, чтобы оформить трипл-дабл: 27 очков, 11 подборов и 9 передач.

    На Западе «Сакраменто» занимает 10 место в турнирной таблице при трех победах и четырех поражениях.

    «Оклахома»

    У «Оклахома» дела в турнире обстоят лучше, после травмы колена в строй вернулся лидер «громобойцев» Шэй Гилджес-Александер. Он уже провел два матча, в котороых его команда одержала победы.

    В домашней игре против «Атланты», «Оклахома» одержала победу со счетом 126:117. Лучшим игроком матча стал Гилджес-Александер, который набрал 30 очков, сделал 8 подборов и отдал 6 передач.

    Потом последовала виктория в поединке с «Кливлендом» (128:120), и здесь ключевую роль также сыграл лидер «Тандер» Шэй. На его счету 43 очка, 7 подборов и 6 передач.

    Таким образом «Оклахома» улучшила положение в Западной конференции и поднялась 5 место в турнире. Команда в этом сезоне уже провела 8 встреч: 5 побед и 3 проигрыша.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче верят в гостей: победа «Сакраменто» — 2.24, победа «Оклахомы» — 1.75.

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    Прогноз: Главная ударная сила «Оклахомы» снова в строю. Шэй Гилджес-Александер наверняка, продолжит феерить и поможет своей команде добиться победы над «Сакраменто».

    Ставка: Фора «Оклахомы» (-3) с коэффициентом 2.06.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 225.5 с коэффициентом 1.97.

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    «Сакраменто» — «Оклахома»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 11.11.2023. Прогнозы на баскетбол. Шэй Гилджес-Александер принесет победу «Оклахоме»?
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