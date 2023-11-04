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    Увезет ли «Финикс» победу из Филадельфии?

    «Филадельфия» — «Финикс». Ставка (к. 2.90) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 4 ноября 2023 года

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    Филадельфия. «Веллс Фарго Центр». Дата — 4 ноября. Время — 20:00 по мск. «Филадельфия» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 04 Ноября 2023 года

    «Филадельфия»

    В новом сезоне НБА «Филадельфия» провела четыре матча, одержав три победы подряд. Дважды «76-е» нанесли поражение канадскому коллективу «Торонт» (114:107, 114:99) и «Портленду» (126:98).

    В победной игре против «Торонто» (114:99) лушим коэффициентом полезности действия отметился Джоэл Эмбиид. Камерунский форвард «Филадельфии» отметился дабл-даблом из 28 очков и 13 подборов. До трипл-дабла баскетболисту на хватило трёх передач.

    На данный момент «Филадельфия» занимает второе место в Восточной конференции, уступая лишь «Бостону», который одержал уже 4 победы в турнире.

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    По личным причинам в матче против «Финикса» не сыграет форвард «Филы» Николя Батюм. Он уже пропустил один поединок против «Торонто». Ранее в команде по таким же личным причинам на площадке не хотел играть Джеймс Харден. В итоге игрок в результате обмена перешел в «Лос-Анджелес Клипперс» и ждет своего дебюта там.

    «Финикс»

    В лазарете «Финикса» находятся два баскетболиста. Защитник Дэмион Ли Ли перед стартом официального сезона травмировал колено в контрольной игре с «Лос-Анджелес Лейкерс». Под вопросом участие защитника Брэдли Била, у которого травма спины.

    «Финикс» в последних матчах регулярного чемпионата забуксовал, проиграв дважды на своей площадке «Сан-Антонио» (121:132, 114:115). Также в этом сезоне «солнечные» уступили «Лос-Анджелес Лейкерс» (95:100), но выиграли у «Юты» (126:104) и «Голден Стэйт» (108:104).

    В турнирной таблице Западной конференции «Финикс» опустился с 8-го на 12-е место при двух победах и трёх поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Филадельфии» — 1.55, победа «Финикса» — 2.21.

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    Прогноз: Встречаются примерно равные по силе команды. Выбирать одну из сторон мы не будем. Можно рискнуть на победителе пары, который добьется успеха с небольшим перевесом.

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.00.

    Альтернативный прогноз: А ещё можно сыграть на результативности встречи.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 220.5 с коэффициентом 1.97.

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