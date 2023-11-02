Лос-Анджелес. «Crypto.com Арена». Дата — 2 ноября. Время — 05:00 по мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Лос-Анджелес Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 9 место в Западной конференции после 4 проведенных встреч. «Озерники» одержали две победы и потерпели два поражения.

В домашней игре против «Орландо» баскетболисты «Лейкерс» одержали победу со счетом 106:103. Вклад в победу внес Д'Анджело Расселл, защитник отправил в кольцо соперника 28 очков.

Коэффициенты матча Лос-Анджелес Лейкерс — Лос-Анджелес Клипперс 1X2Новым игрокам 1.373.10Бонус$9500

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«Лос-Анджелес Лейкерс» также выиграл у «Финикса» (100:95), но уступил действующему чемпиону — «Денверу» (107:119) и «Сакраменто» (127:132).

«Лос-Анджелес Клипперс»

«Лос-Анджелес Клипперс» поднялся на третье место в Западной конференции при трех победах и одном проигрыше. «Парикмахеров» можно назвать домашней командой, которая уже одержала три победы на «Crypto.com Арена».

Сначала «Клипперс» переиграл «Портленд» (123:111). Вклад в победу «Лос-Анджелеса» внёс Пол Джордж, который отправил в кольцо соперника 27 очков. «Парикмахеры» также переиграли «Сан-Антонио» (123:83). Один из лидеров команды Кавай Леонард, который набрал 21 очко.

Буквально 1 ноября «Лос-Анджелес Клипперс» нанес поражение «Орландо» (118:102). Ключевую роль в матче сыграл Пол Джордж, который набрал 27 очков, сделал 7 подборов и отдал 7 передач.

Звездный защитник Джеймс Харден стал игроко «Клипперс». «Парикмахеры» договорились об обмене игрока с «Филадельфией», в составе которой выступал Харден. Ее дебют в составе новой команды ожидается 6 ноября — в матче против «Нью-Йорка».

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.40, победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 3.28.

Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» хоть и не является фаворитом пары, однако команда выдает уверенную игру и является одним из лидеров Западной конференции. В битве Лос-Анджелеса ставим на победу «Клипперс».

Ставка: Победа «Лос-Анджелес Клипперс» с коэффициентом 3.28.

Альтернативный прогноз: Есть вероятность, что в этой встрече команды сыграют результативно.

Альтернативная ставка: Тотал больше 230 с коэффициентом 2.30.