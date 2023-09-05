Литва
Сборная Литвы обыграла США в заключительном матче второго группового этапа чемпионата мира (110:104). Серьёзный вклад в победу литовской команды внёс Вайдас Кариняускас, набрав 15 очков.
Ключевую роль в поединке сыграл первый отрезок поединка, так как его литовские баскетболисты выиграли с солидным перевесом в плюс 19 очков (31:12).
Для команды Казиса Максвитиса первенство планеты проходит сверх удачно, команда одержала 5 побед в 5 матчах. А выигрышная серия сборной Литвы уже составляет 8 матчей.
До выхода в плей-офф турнира литовцы переиграли также Грецию (92:67), Черногорию (91:71), Мексику (96:66) и Египет (93:67). Сборная Литвы заняла в группе J первое место, набрав 10 очков из 10 возможных.
Один из лидеров литовской команды Йонас Валанчюнас вошёл в топ-4 лучших игрока групповой стадии ЧМ. В 4-х матчах игрок совершил 39 подборов.
Сербия
Центровой сборной Сербии Никола Милутинов занимает третье место среди игроков, после того как совершила 43 подбора на чемпионате мира.
Сербия обеспечила путевку в 1/4 финала мундиаля после того, как добилась победы в поединке против Доминиканской Республики (112:79). В этом матче в составе команды-победительницы лучшим игроком стал Богдан Богданович, который набрал 20 очков.
После поражения от итальянцев в позапрошлой игре (76:78), сербский коллектив смог реабилитироваться и занял итоговое 2 место в квартете I. Сербия заработала 9 очков.
На групповых этапах баскетболисты сборной Сербии также одержали три победы: были обыграны Южный Судан (115:83), Пуэрто-Рико (94:77) и Китай (105:63).
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев: победа Литвы — 1.95, Сербии — 1.98.
Прогноз: Сборная Литвы нацелена продлить победную серию,Сербия тоже сильна. Встречаются соперники примерно одного уровня, так что разгромной победы в поединке вряд ли будет.
Ставка: Индивидуальный тотал Литвы больше 85.5 с коэффициентом 1.97.
Альтернативный прогноз: Ещё один вариант — сыграть на тотале матча.
Альтернативная ставка: Тотал больше 173.5 с коэффициентом 2.19.