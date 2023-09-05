ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» — «МЮ»Райс сделал разницу. Гол новичка «Арсенала» принес драматичную победу над «МЮ» ЦСКА — «Зенит»Два привоза и потасовка. ЦСКА и «Зенит» выдали боевую ничью Илкай Гюндоган«Осасуна» — «Барселона» 1:2. Онлайн
  • 23:58
    • «Барселона» дожала «Осасуну»
  • 23:50
    • «Ювентус» одержал гостевую победу над «Эмполи» в матче Серии А
  • 23:38
    • Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Лион»
  • 22:19
    • «Динамо» одержало гостевую победу над «Ростовом» в матче РПЛ
  • 21:36
    • «Интер» разгромил «Фиорентину», у Мартинеса — дубль
  • 20:40
    • Гол Райса принес победу «Арсеналу» в матче с «Ман Юнайтед»
  • 19:37
    • Стали известны четвертьфинальные пары ЧМ-2023
    Все новости спорта

    Смогут ли литовцы выйти в полуфинал чемпионата мира?

    Литва — Сербия. Ставка (к. 1.97) и прогноз на баскетбол, чемпионат мира, 5 сентября 2023

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на Сборная Литвы
    Прогноз и ставки на Литва — Сербия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Литва — США
    Литва сыграет против Сербии в рамках четвертьфинала чемпионата мира. Играть будут на стадионе «Молл оф Азия Арена». Матч пройдет 5 сентября, начало — в 11:45 мск. Литва — Сербия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. WNBA 06 Сентября 2023 года

    Литва

    Сборная Литвы обыграла США в заключительном матче второго группового этапа чемпионата мира (110:104). Серьёзный вклад в победу литовской команды внёс Вайдас Кариняускас, набрав 15 очков.

    Ключевую роль в поединке сыграл первый отрезок поединка, так как его литовские баскетболисты выиграли с солидным перевесом в плюс 19 очков (31:12).

    Для команды Казиса Максвитиса первенство планеты проходит сверх удачно, команда одержала 5 побед в 5 матчах. А выигрышная серия сборной Литвы уже составляет 8 матчей.

    До выхода в плей-офф турнира литовцы переиграли также Грецию (92:67), Черногорию (91:71), Мексику (96:66) и Египет (93:67). Сборная Литвы заняла в группе J первое место, набрав 10 очков из 10 возможных.

    Один из лидеров литовской команды Йонас Валанчюнас вошёл в топ-4 лучших игрока групповой стадии ЧМ. В 4-х матчах игрок совершил 39 подборов.

    Сербия

    Центровой сборной Сербии Никола Милутинов занимает третье место среди игроков, после того как совершила 43 подбора на чемпионате мира.

    Сербия обеспечила путевку в 1/4 финала мундиаля после того, как добилась победы в поединке против Доминиканской Республики (112:79). В этом матче в составе команды-победительницы лучшим игроком стал Богдан Богданович, который набрал 20 очков.

    Все прогнозы на баскетбол

    После поражения от итальянцев в позапрошлой игре (76:78), сербский коллектив смог реабилитироваться и занял итоговое 2 место в квартете I. Сербия заработала 9 очков.

    На групповых этапах баскетболисты сборной Сербии также одержали три победы: были обыграны Южный Судан (115:83), Пуэрто-Рико (94:77) и Китай (105:63).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа Литвы — 1.95, Сербии — 1.98.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Прогноз: Сборная Литвы нацелена продлить победную серию,Сербия тоже сильна. Встречаются соперники примерно одного уровня, так что разгромной победы в поединке вряд ли будет.

    Ставка: Индивидуальный тотал Литвы больше 85.5 с коэффициентом 1.97.

    Альтернативный прогноз: Ещё один вариант — сыграть на тотале матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 173.5 с коэффициентом 2.19.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Гойо — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Филадельфия Юнион — Нью-Йорк Ред Буллз
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Сан-Паулу — Коритиба
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Интер Майами
  • Футбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч 2DROTS — Динамо Киров
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Барыс — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Тюмень — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Лада — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Ак Барс — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Дрейпер — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Родина — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Алькарас — Арнальди
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Литва — Сербия: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 05.09.2023. Прогнозы на баскетбол. Смогут ли литовцы выйти в полуфинал чемпионата мира?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры