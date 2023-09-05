Литва сыграет против Сербии в рамках четвертьфинала чемпионата мира. Играть будут на стадионе «Молл оф Азия Арена». Матч пройдет 5 сентября, начало — в 11:45 мск. Литва — Сербия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Литва

Сборная Литвы обыграла США в заключительном матче второго группового этапа чемпионата мира (110:104). Серьёзный вклад в победу литовской команды внёс Вайдас Кариняускас, набрав 15 очков.

Ключевую роль в поединке сыграл первый отрезок поединка, так как его литовские баскетболисты выиграли с солидным перевесом в плюс 19 очков (31:12).

Для команды Казиса Максвитиса первенство планеты проходит сверх удачно, команда одержала 5 побед в 5 матчах. А выигрышная серия сборной Литвы уже составляет 8 матчей.

До выхода в плей-офф турнира литовцы переиграли также Грецию (92:67), Черногорию (91:71), Мексику (96:66) и Египет (93:67). Сборная Литвы заняла в группе J первое место, набрав 10 очков из 10 возможных.

Один из лидеров литовской команды Йонас Валанчюнас вошёл в топ-4 лучших игрока групповой стадии ЧМ. В 4-х матчах игрок совершил 39 подборов.

Сербия

Центровой сборной Сербии Никола Милутинов занимает третье место среди игроков, после того как совершила 43 подбора на чемпионате мира.

Сербия обеспечила путевку в 1/4 финала мундиаля после того, как добилась победы в поединке против Доминиканской Республики (112:79). В этом матче в составе команды-победительницы лучшим игроком стал Богдан Богданович, который набрал 20 очков.

Все прогнозы на баскетбол

После поражения от итальянцев в позапрошлой игре (76:78), сербский коллектив смог реабилитироваться и занял итоговое 2 место в квартете I. Сербия заработала 9 очков.

На групповых этапах баскетболисты сборной Сербии также одержали три победы: были обыграны Южный Судан (115:83), Пуэрто-Рико (94:77) и Китай (105:63).

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа Литвы — 1.95, Сербии — 1.98.

Прогноз: Сборная Литвы нацелена продлить победную серию,Сербия тоже сильна. Встречаются соперники примерно одного уровня, так что разгромной победы в поединке вряд ли будет.

Ставка: Индивидуальный тотал Литвы больше 85.5 с коэффициентом 1.97.

Альтернативный прогноз: Ещё один вариант — сыграть на тотале матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 173.5 с коэффициентом 2.19.