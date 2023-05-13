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    «Нью-Йорк» сравняет счёт в серии?

    «Майами» — «Нью-Йорк». Прогноз (к. 2.67), ставка на матч плей-офф НБА, 13 мая 2023 года

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    «Майами» — «Нью-Йорк». Четвертьфинал НБА
    Майами. Штат Флорида. «Кейсейя Сентер». Дата — 13 мая. Время — 02:30 по мск. «Майами» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 13 Мая 2023 года
    Майами
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    «Майами»

    «Майами» проиграл в пятом матче второго раунда плей-офф (103:112). Таким образом «хитовцы» упустили возможность выйти в полуфинал, но шансы на успех сохраняют. «Майами» всё ещё опережает «Нью-Йорк» в дуэли (счёт в серии — 3:2).

    Ранее «Майами» выиграл у «никсов» две домашние встречи (109:101 и 105:86). А ещё была гостевая победа в стартовом матче противостояния (108:101).

    Под вопросом участие лидера команды Джимми Батлера. Защитник «Майами» получил травму лодыжки в пятом матче 1/4 финала. На площадке игрок провёл практически весь матчи — больше 42-х минут игрового времени. Точно не смогут сыграть Виктор Оладипо (травма колена) и Тайлер Хирро (сломана рука).

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    На предыдущей стадии «Майами» выбил из турнира победителя Восточной конференции — «Милуоки» (4:1 — победа в серии).

    «Нью-Йорк»

    Джален Брансон сохранил интригу в дуэли с «Майами». Защитник «Нью-Йорка» стал лучшим игроком пятого матча серии (112:103), отправив в кольцо соперника 38 очков. До трипл-дабла Брансону не хватило одного подборо и трёх передач.

    В победном матче тройку лучших игроков заняли баскетболисты «Нью-Йорка». Вторым по результативности стал Ар Джей Барретт, форвард набрал 26 очков. Следом расположился Джулиус Рэндл с 24 набранными баллами.

    В лазарете нью-йоркцев находятся два игрока. С травмой плеча из строя выбыл Джерико Симс, а Иммануэль Квикли остался на больничной койке с травмой лодыжки.

    В четвертьфинал «Нью-Йорк» вышел, обыграв «Кливленд» (4:1 — победа в серии). В Восточной конференции «никсы» заняли пятое место, одержав 47 побед и потерпев поражения в 35 встречах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Майами» — 1.55, победа «Нью-Йорка» — 2.67.

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    Прогноз: Игра равных соперников. У «Майами» ключевую роль играет Джимми Батлер, у «Нью-Йорка» — Джален Брансон. К предстоящему поединку соперники подходят не в равных условиях, так как Батлер может пропустить встречу. Этот факт может стать ключевым в противостоянии. Наш выбор — победа «Нью-Йорка».

    Ставка: Победа «Нью-Йорка» с коэффициентом 2.67.

    Альтернативный прогноз: А можно рискнуть в пользу гостей и поставить на уверенную победу «Нью-Йорка».

    Альтернативная ставка: П2 в 6 и более очков с коэффициентом 4.24.

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    «Майами» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка (2.67), статистика, коэффициенты матча 13.05.2023. Прогнозы на баскетбол. «Нью-Йорк» сравняет счёт в серии?
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