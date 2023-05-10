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    Сделает ли «Филадельфия» шаг на встречу к полуфиналу?

    «Бостон» — «Филадельфия». Прогноз (к. 3.38), ставка на матч 1/4 финала НБА, 10 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Филадельфия»
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    «Филадельфия» — «Бостон». 1/4 финала НБА
    Бостон. Арена «ТД-гарден». Дата — 10 мая. Время — 02:30 по мск. «Бостон» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 10 Мая 2023 года
    Бостон
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    •  Бостон 02:30 Филадельфия Филадельфия
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    «Бостон»

    «Бостон» упустил преимущество в серии в сумасшедшем матче с «Филадельфией» (115:116). Основное время четвёртого поединка четвертьфинальной дуэли завершился вничью (107:107). В овертайме сильнее оказались «76-е».

    Лидер «кельтов» Джейсон Тейтум оформил дабл-дбл из 24 очков и 18 передач, но мощному тандему Харден-Эмбиид ничего не смог противопоставить, показав лишь третий результат в матче.

    Счёт в серии равный (2:2). До этого «Бостон» дважды обыграл «Филадельфию» (114:102 и 121:87). Был и проигрыш в стартовом поединке дуэли (115:119).

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    «Бостон» вышел в плей-офф турнира со второго места Восточной конференции. В регулярном чемпионате «бостонские кельты» выиграли 57 матчей и проиграли 25 встреч. В 1/8 фианал «Селтикс» переиграл «Атланту» (4:2 — победа в серии).

    «Филадельфия»

    Джеймс Харден и Джоэл Эмбиид совершили мощный прорыв в четвёртом матче противостояния с «Бостоном». На двоих баскетболисты забросили 76 очков, а «Филадельфия» переиграла «кельтов» (116:115). Победы добились в овертайме, так как основное время завершилось вничью (107:107).

    Итак, Джеймс Харден стал лучшим игроком в сражении, отправив в кольцо соперника 42 очка, совершив 8 подборов и отдав 9 передач. Джоэл Эмбиид — на втором месте, у игрока дабл-дабл из 34 очков и 13 подборов.

    На предыдущей стадии плей-офф «Филадельфия» «свипнула» «Бруклин» (4:0 — победа в серии). В 1/8 финала турнира «Филадельфия» вышла с третьего места Восточной конференции, одержав 54 победы и потерпев 28 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Бостона» — 1.39, победа «Филадельфии» — 3.38.

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    Прогноз: «Филадельфия» восстановила статус-кво в противостоянии с «Бостоном». Впереди минимум ещё два матча четвертьфинальной дуэли. Если Харден и Эмбиид покажут такой же искромётный баскетбол, как это было в четвёртом матче, то быть победе.

    Ставка: Победа «Филадельфии» с коэффициентом 3.38.

    Альтернативный прогноз: Счёт в серии равный (2:2) — в каждом матче каждая команда забросила от 102 и выше очков. Можно сыграть на индивидуальной результативности «Бостона» и «Филадельфии».

    Альтернативная ставка: Каждая команда забьёт больше 106.5 очков с коэффициентом 3.40.

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    «Бостон» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (3.38), статистика, коэффициенты матча 10.05.2023. Прогнозы на баскетбол. Сделает ли «Филадельфия» шаг на встречу к полуфиналу?
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