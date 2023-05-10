Бостон. Арена «ТД-гарден». Дата — 10 мая. Время — 02:30 по мск. «Бостон» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

«Бостон» упустил преимущество в серии в сумасшедшем матче с «Филадельфией» (115:116). Основное время четвёртого поединка четвертьфинальной дуэли завершился вничью (107:107). В овертайме сильнее оказались «76-е».

Лидер «кельтов» Джейсон Тейтум оформил дабл-дбл из 24 очков и 18 передач, но мощному тандему Харден-Эмбиид ничего не смог противопоставить, показав лишь третий результат в матче.

Счёт в серии равный (2:2). До этого «Бостон» дважды обыграл «Филадельфию» (114:102 и 121:87). Был и проигрыш в стартовом поединке дуэли (115:119).

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«Бостон» вышел в плей-офф турнира со второго места Восточной конференции. В регулярном чемпионате «бостонские кельты» выиграли 57 матчей и проиграли 25 встреч. В 1/8 фианал «Селтикс» переиграл «Атланту» (4:2 — победа в серии).

«Филадельфия»

Джеймс Харден и Джоэл Эмбиид совершили мощный прорыв в четвёртом матче противостояния с «Бостоном». На двоих баскетболисты забросили 76 очков, а «Филадельфия» переиграла «кельтов» (116:115). Победы добились в овертайме, так как основное время завершилось вничью (107:107).

Итак, Джеймс Харден стал лучшим игроком в сражении, отправив в кольцо соперника 42 очка, совершив 8 подборов и отдав 9 передач. Джоэл Эмбиид — на втором месте, у игрока дабл-дабл из 34 очков и 13 подборов.

На предыдущей стадии плей-офф «Филадельфия» «свипнула» «Бруклин» (4:0 — победа в серии). В 1/8 финала турнира «Филадельфия» вышла с третьего места Восточной конференции, одержав 54 победы и потерпев 28 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Бостона» — 1.39, победа «Филадельфии» — 3.38.

Прогноз: «Филадельфия» восстановила статус-кво в противостоянии с «Бостоном». Впереди минимум ещё два матча четвертьфинальной дуэли. Если Харден и Эмбиид покажут такой же искромётный баскетбол, как это было в четвёртом матче, то быть победе.

Ставка: Победа «Филадельфии» с коэффициентом 3.38.

Альтернативный прогноз: Счёт в серии равный (2:2) — в каждом матче каждая команда забросила от 102 и выше очков. Можно сыграть на индивидуальной результативности «Бостона» и «Филадельфии».

Альтернативная ставка: Каждая команда забьёт больше 106.5 очков с коэффициентом 3.40.