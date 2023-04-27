«Мемфис»
«Мемфис» пока что откровенно проваливается в серии с «озерниками». Но оно и не удивительно, поскольку языками чесать — это не в баскетбол играть.
Сейчас у клуба из Теннеси более-менее боевой единицей остался только Морант, который играет с неполноценно восстановившейся рукой.
Однако даже в таком состоянии и с неполноценной пятеркой «Гриззлис» на своем льду могут устроить жесткую порку гостям.
«Лос-Анджелес Лейкерс»
«Лос-Анджелес Лейкерс» почувствовал собственную силу и по делу разобрался в последнем поединке против на своем паркете против «Мемфиса».
Снова в огне был Джеймс (20 баллов), а ему пару по наибольшему количеству набранных очков составил Остин Ривз (23 очка).
Гостевой клуб собирается закончить серию именно в Теннеси, но почему-то кажется, что силы и мотивации на это свершение ему не хватит.
Прогноз и ставка
У букмекеров хозяева являются фаворитом в этом поединке: победа «Мемфиса» — 1.59, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.58.
Прогноз: «Мемфис» заберет пятый матч серии себе.
Альтернативный прогноз: Игра будет задорной, с едва ли не с самым большим тоталом по серии.
Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 2.01.
Альтернативная ставка: ТБ 227 с коэффициентом 2.25.