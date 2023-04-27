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    «Мемфис» сократит отставание в серии?

    «Мемфис» — «Лос-Анджелес Лейкерс». Прогноз, ставка на матч плей-офф НБА, 27 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Мемфис» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
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    «Мемфис»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет на «Fed Ex Форуме» 27 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Мемфис» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 27 Апреля 2023 года
    Мемфис
  • НБА. Плей-офф
    •  Мемфис 02:30 Лос-Анджелес Лейкерс Лос-Анджелес Лейкерс
  • НБА. Плей-офф
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    «Мемфис»

    «Мемфис» пока что откровенно проваливается в серии с «озерниками». Но оно и не удивительно, поскольку языками чесать — это не в баскетбол играть.

    Все прогнозы на НБА

    Сейчас у клуба из Теннеси более-менее боевой единицей остался только Морант, который играет с неполноценно восстановившейся рукой.

    Однако даже в таком состоянии и с неполноценной пятеркой «Гриззлис» на своем льду могут устроить жесткую порку гостям.

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    «Лос-Анджелес Лейкерс» почувствовал собственную силу и по делу разобрался в последнем поединке против на своем паркете против «Мемфиса».

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    Снова в огне был Джеймс (20 баллов), а ему пару по наибольшему количеству набранных очков составил Остин Ривз (23 очка).

    Гостевой клуб собирается закончить серию именно в Теннеси, но почему-то кажется, что силы и мотивации на это свершение ему не хватит.

    Прогноз и ставка

    У букмекеров хозяева являются фаворитом в этом поединке: победа «Мемфиса» — 1.59, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.58.

    Прогноз: «Мемфис» заберет пятый матч серии себе.

    Альтернативный прогноз: Игра будет задорной, с едва ли не с самым большим тоталом по серии.

    Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 2.01.

    Альтернативная ставка: ТБ 227 с коэффициентом 2.25.

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    «Мемфис» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 27.04.2023. Прогнозы на баскетбол. «Мемфис» сократит отставание в серии?
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