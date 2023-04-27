В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет на «Fed Ex Форуме» 27 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Мемфис» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мемфис»

«Мемфис» пока что откровенно проваливается в серии с «озерниками». Но оно и не удивительно, поскольку языками чесать — это не в баскетбол играть.

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Сейчас у клуба из Теннеси более-менее боевой единицей остался только Морант, который играет с неполноценно восстановившейся рукой.

Однако даже в таком состоянии и с неполноценной пятеркой «Гриззлис» на своем льду могут устроить жесткую порку гостям.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

«Лос-Анджелес Лейкерс» почувствовал собственную силу и по делу разобрался в последнем поединке против на своем паркете против «Мемфиса».

Снова в огне был Джеймс (20 баллов), а ему пару по наибольшему количеству набранных очков составил Остин Ривз (23 очка).

Гостевой клуб собирается закончить серию именно в Теннеси, но почему-то кажется, что силы и мотивации на это свершение ему не хватит.

Прогноз и ставка

У букмекеров хозяева являются фаворитом в этом поединке: победа «Мемфиса» — 1.59, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.58.

Прогноз: «Мемфис» заберет пятый матч серии себе.

Альтернативный прогноз: Игра будет задорной, с едва ли не с самым большим тоталом по серии.

Ставка: Ф1 (-5) с коэффициентом 2.01.

Альтернативная ставка: ТБ 227 с коэффициентом 2.25.