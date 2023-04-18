Сакраменто. Стадион «Голден Уан Арена». Дата — 18 апреля. Время — 05:00 по мск. «Сакраменто» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сакраменто»

«Сакраменто», как и ожидалось, провел крайне содержательный матч против «Голден Стэйт», хотя многие предсказывали, что именно гости поведут в этой серии.

Матч получился боевым с обилием заброшенных очков. У хозяев все игроки состава выглядели более, чем убедительно. «Уорриорз» сопротивлялись, но на финиш матча их не хватило. У «Кингз» Фокс и Монк на двоих оформили 70 очков, чем сделали неоценимый вклад в общую победу клуба.

«Сакраменто» вполне может забрать и второй матч этой серии, но можно не сомневаться, что это ему сделать будет куда тяжелее, поскольку соперник не на шутку разозлился.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» в первом матче серии против «Кингз» выглядели в свою силу, и подопечным Керра просто немного не повезло, что они не смогли в клатче завязать борьбу, которая позволила бы им рассчитывать на овертайм.

У «воинов» все баскетболисты из старта сыграли хорошо, но не превосходно. Карри с Томпсоном заводили атаки и по делу набрали больше всех очков среди всех баскетболистов гостевой команды (30 и 21 очко соответственно).

В предстоящем поединке на территории соперника «воины» сделают все возможное, чтобы победить соперника, иначе все может закончиться плохо для действующего чемпиона.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают гостей фаворитом в этом поединке: победа «Сакраменто» — 2.11, победа «Голден Стэйт» — 1.85.

Прогноз: Встреча будет «горячей», поэтому можно рассчитывать на реванш от гостей.

Альтернативный прогноз: Игра не будет такой результативной, как в первом матче серии, поэтому выбираем «низовой» исход.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.85.

Альтернативная ставка: ТМ 235 с коэффициентом 2.26.