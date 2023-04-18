ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»«Лидс» — «Ливерпуль». Онлайн «Вест Хэм» — «Арсенал» Уплывающий титул. «Арсенал» сделал подарок «Ман Сити», снова упустив преимущество в два мяча «Ростов» — «Зенит»Ничья в пользу чемпиона. «Ростов» отсрочил «золотой» матч «Зенита», но не возродил интригу
  • 15:27
    • Нападающий «Ливерпуля» может перейти в «Интер»
    Все новости спорта

    Гости отомстят за поражение в первом матче?

    «Сакраменто» — «Голден Стэйт». Прогноз, ставка на матч плей-офф НБА, 18 апреля 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Голден Стэйт Уорриорз Прогнозы на Сакраменто Кингз
    Прогноз и ставки на «Сакраменто» — «Голден Стэйт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Сакраменто»
    Сакраменто. Стадион «Голден Уан Арена». Дата — 18 апреля. Время — 05:00 по мск. «Сакраменто» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА. Плей-офф 18 Апреля 2023 года

    «Сакраменто»

    «Сакраменто», как и ожидалось, провел крайне содержательный матч против «Голден Стэйт», хотя многие предсказывали, что именно гости поведут в этой серии.

    Матч получился боевым с обилием заброшенных очков. У хозяев все игроки состава выглядели более, чем убедительно. «Уорриорз» сопротивлялись, но на финиш матча их не хватило. У «Кингз» Фокс и Монк на двоих оформили 70 очков, чем сделали неоценимый вклад в общую победу клуба.

    «Сакраменто» вполне может забрать и второй матч этой серии, но можно не сомневаться, что это ему сделать будет куда тяжелее, поскольку соперник не на шутку разозлился.

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» в первом матче серии против «Кингз» выглядели в свою силу, и подопечным Керра просто немного не повезло, что они не смогли в клатче завязать борьбу, которая позволила бы им рассчитывать на овертайм.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    У «воинов» все баскетболисты из старта сыграли хорошо, но не превосходно. Карри с Томпсоном заводили атаки и по делу набрали больше всех очков среди всех баскетболистов гостевой команды (30 и 21 очко соответственно).

    В предстоящем поединке на территории соперника «воины» сделают все возможное, чтобы победить соперника, иначе все может закончиться плохо для действующего чемпиона.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают гостей фаворитом в этом поединке: победа «Сакраменто» — 2.11, победа «Голден Стэйт» — 1.85.

    Прогноз: Встреча будет «горячей», поэтому можно рассчитывать на реванш от гостей.

    Альтернативный прогноз: Игра не будет такой результативной, как в первом матче серии, поэтому выбираем «низовой» исход.

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.85.

    Альтернативная ставка: ТМ 235 с коэффициентом 2.26.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.33
  • Прогноз на матч Александрова — Векич
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Пюник — Алашкерт
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Гетеборг — Мальме
  • Футбол
  • Сегодня в 20:10
    •  2.39
  • Прогноз на матч Фиорентина — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Лидс — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  6.05
  • Экспресс дня 17 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Сельта — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Леванте — Мирандес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Каролина — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Бостон — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Филадельфия — Бруклин
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Даллас — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сакраменто» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 18.04.2023. Прогнозы на баскетбол. Гости отомстят за поражение в первом матче?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры