Портленд. Стадион «Мода Центр». Дата — 09 апреля. Время — 22:30 по мск. «Портленд» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Портленд»

«Портленд» уже давно не сопротивляется, поскольку все шансы на попадание даже в плей-ин улетучились ещё около месяца назад. Сейчас даже Лиллард практически не играет, поэтому к последним результатам коллектива Биллапса не стоит относиться серьёзно.

Три последних матча «Трэйл Блэйзерс» проиграли, а в последнем проигранном «Клипперс» матче лучшим по набранным очкам стал Нокс с 30 баллами.

«Портленд» на 13 месте в своей конференции, имея «минус 15» по разнице побед и поражений. И даже в домашней игре против «Голден Стэйт» у коллектива из Орегона шансов на победу никаких не будет.

«Голден Стэйт»

За пять последних поединков «Голден Стэйт» проиграл только один матч, который пришёлся на игру против «Денвера».

В последнем победном матче против неудобного «Сакраменто» лучшим по набранным очкам стал Клэй Томпсон, который оформил 29 баллов в кольцо «Кингз».

На данный момент «Голден Стэйт» находится на пятом месте в своей конференции, имея на пять побед больше, чем поражений (43 против 38). В предстоящем поединке против «Портленда» хозяева могут выигрывать, особо не напрягаясь.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Портленда» — 11.00, победа «Голден Стэйт» — 1.06.

Прогноз: Гости обязаны побеждать, поскольку соперник очень слаб.

Альтернативный прогноз: Будет максимально результативный баскетбол от двух клубов, в отличие от предыдущего матча между этими командами.

Ставка: Ф2 (-14) с коэффициентом 2.25.

Альтернативная ставка: ТБ 243 с коэффициентом 2.68.