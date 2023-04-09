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    Гости разгромят ослабленный «Портленд»?

    «Портленд» — «Голден Стэйт». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 09 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Портленд» — «Голден Стэйт»
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    «Голден Стэйт»
    Портленд. Стадион «Мода Центр». Дата — 09 апреля. Время — 22:30 по мск. «Портленд» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 09 Апреля 2023 года

    «Портленд»

    «Портленд» уже давно не сопротивляется, поскольку все шансы на попадание даже в плей-ин улетучились ещё около месяца назад. Сейчас даже Лиллард практически не играет, поэтому к последним результатам коллектива Биллапса не стоит относиться серьёзно.

    Три последних матча «Трэйл Блэйзерс» проиграли, а в последнем проигранном «Клипперс» матче лучшим по набранным очкам стал Нокс с 30 баллами.

    «Портленд» на 13 месте в своей конференции, имея «минус 15» по разнице побед и поражений. И даже в домашней игре против «Голден Стэйт» у коллектива из Орегона шансов на победу никаких не будет.

    «Голден Стэйт»

    За пять последних поединков «Голден Стэйт» проиграл только один матч, который пришёлся на игру против «Денвера».

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    В последнем победном матче против неудобного «Сакраменто» лучшим по набранным очкам стал Клэй Томпсон, который оформил 29 баллов в кольцо «Кингз».

    На данный момент «Голден Стэйт» находится на пятом месте в своей конференции, имея на пять побед больше, чем поражений (43 против 38). В предстоящем поединке против «Портленда» хозяева могут выигрывать, особо не напрягаясь.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Портленда» — 11.00, победа «Голден Стэйт» — 1.06.

    Прогноз: Гости обязаны побеждать, поскольку соперник очень слаб.

    Альтернативный прогноз: Будет максимально результативный баскетбол от двух клубов, в отличие от предыдущего матча между этими командами.

    Ставка: Ф2 (-14) с коэффициентом 2.25.

    Альтернативная ставка: ТБ 243 с коэффициентом 2.68.

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    «Портленд» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка (2.68), статистика, коэффициенты матча 09.04.2023. Прогнозы на баскетбол. Гости разгромят ослабленный «Портленд»?
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