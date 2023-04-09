«Портленд»
«Портленд» уже давно не сопротивляется, поскольку все шансы на попадание даже в плей-ин улетучились ещё около месяца назад. Сейчас даже Лиллард практически не играет, поэтому к последним результатам коллектива Биллапса не стоит относиться серьёзно.
Три последних матча «Трэйл Блэйзерс» проиграли, а в последнем проигранном «Клипперс» матче лучшим по набранным очкам стал Нокс с 30 баллами.
«Портленд» на 13 месте в своей конференции, имея «минус 15» по разнице побед и поражений. И даже в домашней игре против «Голден Стэйт» у коллектива из Орегона шансов на победу никаких не будет.
«Голден Стэйт»
За пять последних поединков «Голден Стэйт» проиграл только один матч, который пришёлся на игру против «Денвера».
В последнем победном матче против неудобного «Сакраменто» лучшим по набранным очкам стал Клэй Томпсон, который оформил 29 баллов в кольцо «Кингз».
На данный момент «Голден Стэйт» находится на пятом месте в своей конференции, имея на пять побед больше, чем поражений (43 против 38). В предстоящем поединке против «Портленда» хозяева могут выигрывать, особо не напрягаясь.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Портленда» — 11.00, победа «Голден Стэйт» — 1.06.
Прогноз: Гости обязаны побеждать, поскольку соперник очень слаб.
Альтернативный прогноз: Будет максимально результативный баскетбол от двух клубов, в отличие от предыдущего матча между этими командами.
Ставка: Ф2 (-14) с коэффициентом 2.25.
Альтернативная ставка: ТБ 243 с коэффициентом 2.68.