Нью-Йорк. Арена «Мэдисон-сквер-гарден». Дата — 9 апреля. Время — 20:00 по мск. «Нью-Йорк» — «Индиана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Йорк»

«Нью-Йорк» вышел в плей-офф с пятого места своей конференции, в 1/8 финала «никсы» сразятся с «Кливлендом». В этом сезоне в регулярке команда одержала 47 побед и потерпела 34 поражения.

Прервалась и домашняя серия игр команды, которая состояла из пяти матчей. Так «Нью-Йорк» проиграл гостевой поединок «Нью-Орлеану». Несмотря на поражение в составе «никсов» результативностью отличился Ар Джей Барретт, забросив в кольцо соперника 28 очков.

Ранее «Нью-Йорк» обыграл «Индиану» (138:129), «Вашингтон» (118:109), «Кливленд» (130:116), «Майами» (101:92) и «Хьюстон» (137:115).

В лазарете команды с травмой спины находится защитник Дуэйн Вашингтон. У Джалена Брансона — травма руки. Вне игры тажке Дакуан Джефрис (травма икры) и Джулиус Рэндл (травма лодыжки).

«Индиана»

«Индиане» не смогла квалифицироваться в следующий этап соревнований. Поединок против «Нью-Йорка» станет для иноходцев последним в этом сезоне. «Индиана» провела в регулярке 81 матч, одержав 34 победы и потерпев 47 поражений.

Команда потерпела третье поражение подряд. После неудачных встреч с «Кливлендом» (105:115), «Нью-Йорком» (129:138), последовало поражение от «Детройта» (115:122).

А вот для трёх игроков лазарета сезон уже завершился. Не смогут сыграть в последнем туре регулярки Кендалл Браун (травма ноги), Крис Дуарте (травма лодыжки), Тайриз Хэлибертон (травма лодыжки).

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Нью-Йорка» — 1.24, победа «Индианы» — 4.76.

Прогноз: «Нью-Йорк» наверняка одержит победу над соперником перед стартом в плей-офф. Плюс 9-10 очков — с таким перевесом «никсы» обычно обыгрывают своих соперников.

Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-9.5) с коэффициентом 2.03.

Альтернативный прогноз: Есть вероятность, что крупной победы одной из команд не будет. Соперники сыграют аккуратно и не будут форсировать события.

Альтернативная ставка: П1 или П2 с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.50.