Сан-Антонио. Стадион «AD&T Центр». Дата — 07 апреля. Время — 03:00 по мск. «Сан-Антонио» — «Портленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» за восемь последних матчей смог выиграть всего лишь одну встречу, которая как арз пришлась на поединок против крепкого «Сакраменто».

Однако в последнем матче «шпоры» без вариантов проиграли «Финиксу». Про 20 очков Брэнэма можно даже и не упоминать.

«Сан-Антонио» уже никуда не сдвинется с предпоследней строчки Запада. У «шпор» всего лишь 20 побед при 59 поражениях. Три последних поединка против «Портленда» завершились не в пользу коллектива Поповича.

«Портленд»

«Портленд» за семь последних матчей выиграл всего лишь одну встречу, которая пришлась на гостевую победу над «Миннесотой».

В последнем поединке против «Гриззлис» команда Биллапса проиграла «минус 10», а лучшим снайпером оказался Мэйс с 24 очками.

«Портленд» на 13 месте в своей конференции, имея «минус 13» по разнице побед и поражений. И даже в матче против откровенно слабого «Сан-Антонио» нет уверенности в победе клуба из Орегона.

Прогноз и ставка

У букмекеров хозяева являются фаворитом в этом поединке: победа «Сан-Антонио» — 1.65, победа «Портленда» — 2.44.

Прогноз: Хозяева располагаются в таблице ниже своего соперника по предстоящему матчу, поэтому никто не удивится если они проиграют.

Альтернативный прогноз: В этой игре будет много быстрых прорывов, поэтому ожидаем большой общий тотал матча.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.44.

Альтернативная ставка: ТБ 235 с коэффициентом 2.25.