ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрэнк ЛэмпардВторой раз в ту же реку. Почему возвращение Лэмпарда в «Челси» имеет смысл «Барселона» — «Реал»Шоу Карима Бензема. Хет-трик француза отправил «Реал» в финал Кубка Испании Юлиан НагельсманЛето рокировок. Топ-клубы готовятся к борьбе за вакантных тренеров
  • 19:21
    • «Краснодар» — «Ростов»: стартовые составы команд
    Все новости спорта

    Кто из аутсайдеров победит?

    «Сан-Антонио» — «Портленд». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 07 апреля 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Сан-Антонио Спёрс Прогнозы на Портленд Трэйл Блэйзерс
    Прогноз и ставки на «Сан-Антонио» — «Портленд»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Портленд»
    Сан-Антонио. Стадион «AD&T Центр». Дата — 07 апреля. Время — 03:00 по мск. «Сан-Антонио» — «Портленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 07 Апреля 2023 года

    «Сан-Антонио»

    «Сан-Антонио» за восемь последних матчей смог выиграть всего лишь одну встречу, которая как арз пришлась на поединок против крепкого «Сакраменто».

    Однако в последнем матче «шпоры» без вариантов проиграли «Финиксу». Про 20 очков Брэнэма можно даже и не упоминать.

    «Сан-Антонио» уже никуда не сдвинется с предпоследней строчки Запада. У «шпор» всего лишь 20 побед при 59 поражениях. Три последних поединка против «Портленда» завершились не в пользу коллектива Поповича.

    «Портленд»

    «Портленд» за семь последних матчей выиграл всего лишь одну встречу, которая пришлась на гостевую победу над «Миннесотой».

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    В последнем поединке против «Гриззлис» команда Биллапса проиграла «минус 10», а лучшим снайпером оказался Мэйс с 24 очками.

    «Портленд» на 13 месте в своей конференции, имея «минус 13» по разнице побед и поражений. И даже в матче против откровенно слабого «Сан-Антонио» нет уверенности в победе клуба из Орегона.

    Прогноз и ставка

    У букмекеров хозяева являются фаворитом в этом поединке: победа «Сан-Антонио» — 1.65, победа «Портленда» — 2.44.

    Прогноз: Хозяева располагаются в таблице ниже своего соперника по предстоящему матчу, поэтому никто не удивится если они проиграют.

    Альтернативный прогноз: В этой игре будет много быстрых прорывов, поэтому ожидаем большой общий тотал матча.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.44.

    Альтернативная ставка: ТБ 235 с коэффициентом 2.25.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Грабер — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Краснодар — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фенербахче — Кайсериспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Пера — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Перуджа — Реджина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  3.31
  • Экспресс дня 6 апреля
  • Сегодня в 21:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Штурм — ЛАСК
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Анси — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Флорида — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Коламбус
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Детройт — Баффало
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  3.28
  • Прогноз на матч Орландо — Кливленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Питтсбург — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сан-Антонио» — «Портленд»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 07.04.2023. Прогнозы на баскетбол. Кто из аутсайдеров победит?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры