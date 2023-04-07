«Сан-Антонио»
«Сан-Антонио» за восемь последних матчей смог выиграть всего лишь одну встречу, которая как арз пришлась на поединок против крепкого «Сакраменто».
Однако в последнем матче «шпоры» без вариантов проиграли «Финиксу». Про 20 очков Брэнэма можно даже и не упоминать.
«Сан-Антонио» уже никуда не сдвинется с предпоследней строчки Запада. У «шпор» всего лишь 20 побед при 59 поражениях. Три последних поединка против «Портленда» завершились не в пользу коллектива Поповича.
«Портленд»
«Портленд» за семь последних матчей выиграл всего лишь одну встречу, которая пришлась на гостевую победу над «Миннесотой».
В последнем поединке против «Гриззлис» команда Биллапса проиграла «минус 10», а лучшим снайпером оказался Мэйс с 24 очками.
«Портленд» на 13 месте в своей конференции, имея «минус 13» по разнице побед и поражений. И даже в матче против откровенно слабого «Сан-Антонио» нет уверенности в победе клуба из Орегона.
Прогноз и ставка
У букмекеров хозяева являются фаворитом в этом поединке: победа «Сан-Антонио» — 1.65, победа «Портленда» — 2.44.
Прогноз: Хозяева располагаются в таблице ниже своего соперника по предстоящему матчу, поэтому никто не удивится если они проиграют.
Альтернативный прогноз: В этой игре будет много быстрых прорывов, поэтому ожидаем большой общий тотал матча.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.44.
Альтернативная ставка: ТБ 235 с коэффициентом 2.25.