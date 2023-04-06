ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» — «Ливерпуль»Победила дружба. Сезоны «Челси» и «Ливерпуля» подытожила унылая ничья Брендан РоджерсПочему «Лестер» уволил Роджерса. Конфликты с игроками, раскол среди фанатов и угроза вылета «Урал» — «Спартак»Падение «Спартака» продолжается. «Урал» отправил красно-белых в Путь регионов Кубка
    Все новости спорта

    Кто одержит победу в дерби Лос-Анджелеса?

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Лос-Анджелес Лейкерс». Прогноз (к. 2.29), ставка на матч регулярки НБА, 6 апреля 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Лос-Анджелес Клипперс Прогнозы на Лос-Анджелес Лейкерс
    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Клипперс» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Чикаго» — «Лос-Анджелес Лейкерс». Сезон 2022/2023
    Лос-Анджелес. «Crypto.com-арена». Дата — 6 апреля. Время — 05:00 по мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    «Лос-Анджелес Клипперс» потерпел второе поражение в регулярке и покинул зону плей-офф. На данный момент «парикмахеры» занимают седьмое место на Западе. «Клипперс» уступил «Мемфису» (94:108) и «Нью-Орлеану» (114:122).

    До этого «Клипперс» добился двух побед над командами «Мемфис» (141:132) и «Чикаго» (124:112).

    В предстоящем поединке команде не смогут помочь травмированные игроки Эрик Гордон и Пол Джордж. А Маркус Моррис слёш в лазарет из-за болезни.

    У «Лос-Анджелес Клипперс» положительный баланс побед и поражений. Команда одержала 41 викторию и потерпела в 38 встречах. Помимо игры с «Лейкерс» «парикмахеры» проведут встречи с «Портлендом» и «Финиксом».

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    А поднялся в топ-6 «Лос-Анджелес Лейкерс», у «озёрников» в активе 41 победа, в пассиве — 38 поражений. Команда демонстрирует яркий баскетбол, а главное положительный. Серия побед достигает четырёх матчей.

    «Лейкерс» смёл со своего пути «Чикаго» (121:110), «Миннесоту» (123:111), «Хьюстон» (134:109) и «Юту» (135:133). Причем все матчи прошли на выезде, так что гостевая серия игр клуба продолжается.

    Матч с «Ютой» получился ярким по накалу. Соперники не смогли определить победителя в основное время (124:124). В овертайме ключевую роль сыграл Леброн Джеймс, в итоге один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» нбрал 37 очков.

    До окончания регулярки «Лейкерс» проведёт три матча. Помимо гостевой игры с «Лос-Анджелес Клипперс» состоятся две домашние встречи с «Финиксом» и «Ютой».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.72, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.29.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз: Дерби Лос-Анджелеса пока остаётся за баскетболистами «Клипперс». Предыдущие три очных поединка выиграли именно «парикмахеры» (133:115, 114:101 и 103:97).

    Однако «Лейкерс» сейчас поймал игровой ритм и может нанести поражение сопернику, чтобы закрепиться в топ-6 Западной конференции. Мы остановим наш выбор на гостевой команде.

    Ставка: Победа «Лос-Анджелес Лейкерс» с коэффициентом 2.29.

    Альтернативный прогноз: Есть вероятность, что в этой встрече команды сыграют результативно.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 234.5 с коэффициентом 2.15.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Шнайдер — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бренгл — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Нюрнберг — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч ЦСКА — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Путинцева — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.51
  • Прогноз на матч Ван Аш — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Галатасарай — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Пегула — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.30
  • Экспресс дня 5 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 06.04.2023. Прогнозы на баскетбол. Кто одержит победу в дерби Лос-Анджелеса?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры