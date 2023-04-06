Лос-Анджелес. «Crypto.com-арена». Дата — 6 апреля. Время — 05:00 по мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес Клипперс»

«Лос-Анджелес Клипперс» потерпел второе поражение в регулярке и покинул зону плей-офф. На данный момент «парикмахеры» занимают седьмое место на Западе. «Клипперс» уступил «Мемфису» (94:108) и «Нью-Орлеану» (114:122).

До этого «Клипперс» добился двух побед над командами «Мемфис» (141:132) и «Чикаго» (124:112).

В предстоящем поединке команде не смогут помочь травмированные игроки Эрик Гордон и Пол Джордж. А Маркус Моррис слёш в лазарет из-за болезни.

У «Лос-Анджелес Клипперс» положительный баланс побед и поражений. Команда одержала 41 викторию и потерпела в 38 встречах. Помимо игры с «Лейкерс» «парикмахеры» проведут встречи с «Портлендом» и «Финиксом».

«Лос-Анджелес Лейкерс»

А поднялся в топ-6 «Лос-Анджелес Лейкерс», у «озёрников» в активе 41 победа, в пассиве — 38 поражений. Команда демонстрирует яркий баскетбол, а главное положительный. Серия побед достигает четырёх матчей.

«Лейкерс» смёл со своего пути «Чикаго» (121:110), «Миннесоту» (123:111), «Хьюстон» (134:109) и «Юту» (135:133). Причем все матчи прошли на выезде, так что гостевая серия игр клуба продолжается.

Матч с «Ютой» получился ярким по накалу. Соперники не смогли определить победителя в основное время (124:124). В овертайме ключевую роль сыграл Леброн Джеймс, в итоге один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» нбрал 37 очков.

До окончания регулярки «Лейкерс» проведёт три матча. Помимо гостевой игры с «Лос-Анджелес Клипперс» состоятся две домашние встречи с «Финиксом» и «Ютой».

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.72, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.29.

Прогноз: Дерби Лос-Анджелеса пока остаётся за баскетболистами «Клипперс». Предыдущие три очных поединка выиграли именно «парикмахеры» (133:115, 114:101 и 103:97).

Однако «Лейкерс» сейчас поймал игровой ритм и может нанести поражение сопернику, чтобы закрепиться в топ-6 Западной конференции. Мы остановим наш выбор на гостевой команде.

Ставка: Победа «Лос-Анджелес Лейкерс» с коэффициентом 2.29.

Альтернативный прогноз: Есть вероятность, что в этой встрече команды сыграют результативно.

Альтернативная ставка: Тотал больше 234.5 с коэффициентом 2.15.