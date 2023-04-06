«Бостон»
У «Бостона» в последних матчах не все так гладко, как хотелось бы, но и соперники по матчах не из простых.
В последнем поединках команда Маззуллы ожидаемо проиграла «Филадельфии» (101:103), которая является главным камнем преткновения для финалиста прошлого сезона. Больше всех очков в той игре набрал Уайт (26 баллов).
Клуб из Массачусетса имеет на данный момент времени 54 победы и 25 поражений. Это позволяет комфортно себя чувствовать на втором месте в восточной конференции. В мачте против «Торонто» вполне можно рассчитывать на легкую победу.
«Торонто»
«Торонто» все же забронировал за собой место в плей-ин, но дальше прохода в плей-офф (если коллектив Нёрса туда попадет) канадскому клубу ничего хорошего не светит.
Хотя за шесть последних проигранных матчей у канадской дружины всего лишь одно поражение. В последнем победном поединке «Рэпторс» не оставили шансов «Шарлотт», а больше всех очков набрал Паскаль Сиакам (21 балл).
Сейчас у «Торонто» всего лишь восьмое место в конференции и имеет в своем активе на одну победу больше, чем поражений. В матче против «Бостона» вполне можно замахнуться на победу, но вряд ли коллектив Маззулы просто так позволит её одержать.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Бостона» — 1.54, победа «Торонто» — 2.74.
Прогноз: «Бостон» на хорошем ходу и не позволит «Торонто» выиграть предстоящий матч.
Альтернативный прогноз: Гости не смогут добраться до среднего показателя очков по сезону.
Ставка: Ф1 (-9.5) с коэффициентом 2.82.
Альтернативная ставка: ИТМ (2) 106 с коэффициентом 2.16.