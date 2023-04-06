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    «Бостон» — «Торонто». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 06 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Торонто»
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    «Бостон»
    Бостон. Стадион «Ти-Ди Гарден». Дата — 06 апреля. Время — 02:30 по мск. «Бостон» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бостон»

    У «Бостона» в последних матчах не все так гладко, как хотелось бы, но и соперники по матчах не из простых.

    В последнем поединках команда Маззуллы ожидаемо проиграла «Филадельфии» (101:103), которая является главным камнем преткновения для финалиста прошлого сезона. Больше всех очков в той игре набрал Уайт (26 баллов).

    Клуб из Массачусетса имеет на данный момент времени 54 победы и 25 поражений. Это позволяет комфортно себя чувствовать на втором месте в восточной конференции. В мачте против «Торонто» вполне можно рассчитывать на легкую победу.

    «Торонто»

    «Торонто» все же забронировал за собой место в плей-ин, но дальше прохода в плей-офф (если коллектив Нёрса туда попадет) канадскому клубу ничего хорошего не светит.

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    Хотя за шесть последних проигранных матчей у канадской дружины всего лишь одно поражение. В последнем победном поединке «Рэпторс» не оставили шансов «Шарлотт», а больше всех очков набрал Паскаль Сиакам (21 балл).

    Сейчас у «Торонто» всего лишь восьмое место в конференции и имеет в своем активе на одну победу больше, чем поражений. В матче против «Бостона» вполне можно замахнуться на победу, но вряд ли коллектив Маззулы просто так позволит её одержать.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Бостона» — 1.54, победа «Торонто» — 2.74.

    Прогноз: «Бостон» на хорошем ходу и не позволит «Торонто» выиграть предстоящий матч.

    Альтернативный прогноз: Гости не смогут добраться до среднего показателя очков по сезону.

    Ставка: Ф1 (-9.5) с коэффициентом 2.82.

    Альтернативная ставка: ИТМ (2) 106 с коэффициентом 2.16.

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    «Бостон» — «Торонто»: прогноз, ставка (2.82), статистика, коэффициенты матча 06.04.2023. Прогнозы на баскетбол. Хозяева легко справятся с дружиной Нёрса?
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