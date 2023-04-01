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    «Нью-Йорк» переиграет безмотивационный «Кливленд»?

    «Кливленд» — «Нью-Йорк». Прогноз (к. 2.83), ставка на матч регулярки НБА, 1 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кливленд» — «Нью-Йорк»
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    Кливленд. Огайо. «Рокет Мортгедж Филдхаус». Дата — 1 апреля. Время — 02:30 по мск. «Кливленд» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 01 Апреля 2023 года

    «Кливленд»

    «Кливленд» досрочно завоевал путевку в 1/8 финала НБА. Место в плей-офф «кавалеристы» застолбили за собой переиграв «Хьюстон» (108:91). Лучшим игроком матча стал Джарретт Аллен, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 14 подборов.

    К слову Джарретт Аллен получил травму паха в матче с «Хьюстоном» и пропустил игру с «Атлантой». Его участие против «Нью-Йорка» — под вопросом.

    После была ещё одна игра против «Атланты», которую баскетболисты из Огайо удачно проиграли (118:120), видимо копят уже силы на плей-офф. В проигранном матче в составе «Кливленда» отмечаем результативные действия Донована Митчелл, который отправил в кольцо соперника 44 очка.

    В Восточной конференции «Кливленд» входит в топ-4. Команда провела в этом сезоне 77 матчей, одержала 48 побед и потерпела поражение в 29 матчах.

    «Нью-Йорк»

    «Нью-Йорк» идёт строчкой ниже, «никсы» на пятом месте, только команда пока не претендует на то, чтобы сместить «Кливленд». Баскетболисты из Нью-Йорка сыграли 77 матча, одержав 44 победы и потерпев 33 поражения.

    Последние два матча регулярки команда выиграла. Были обыграны «Хьюстон» (137:115) и «Майами» (101:92). Ранее «Нью-Йорк» сыграл со знаком минус матчи с «Орландо» (106:111), «Майами» (120:127) и «Миннесотой» (134:140).

    В матче с «Кливлендом» команде не смогут помочь три игрока. С травмами спины, икры и лодыжки на больничной койке лежат Дуэйн Вашингтон, Дакуан Джефрис и Джулиус Рэндл.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Кливленда» — 1.51, победа «Нью-Йорка» — 2.83.

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    Прогноз: Команды примерно одного уровня, однако «Кливленд» может дать себе слабину, так как «кавалеристы» уже обеспечили себе место в плей-офф. Наш выбор в пользу гостей.

    Ставка: Победа «Нью-Йорка» с коэффициентом 2.83.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности. В среднем игры с участием команд топ-5 Восточной конференции завершаются на отметке 240 очков.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 223.5 с коэффициентом 2.03.

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    «Кливленд» — «Нью-Йорк»: прогноз, ставка (2.83), статистика, коэффициенты матча 01.04.2023. Прогнозы на баскетбол. «Нью-Йорк» переиграет безмотивационный «Кливленд»?
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