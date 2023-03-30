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    Гости смогут добыть важную победу?

    «Филадельфия» — «Даллас». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 30 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Даллас»
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    «Даллас»
    Филадельфия. Стадион «Веллс Фарго Центр». Дата — 30 марта. Время — 02:30 по мск. «Филадельфия» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 30 Марта 2023 года

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» проиграла три последних матча, но может себе это позволить, учитывая отрыв от конкурентов по таблице восточной конференции.

    В последней победной игре против «Дневера» больше всех очков набрал Макси, коих у него оказалось 29.

    На данный момент у «Филадельфии» одержано 49 побед и 26 поражений. Команда Риверса уверено себя чувствует на третьей строчке Востока и имеет определённые преимущества перед техасской командой.

    «Даллас»

    «Даллас» наконец-то проснулся после четырех поражений подряд и одержал уверенную победу над «Индианой», которая прибавила оптимизма подопечным Кидда.

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    Лука Дончич набрал 25 очков, а Кайри Ирвинг добавил 18. И вообще вся команда выглядела заряженной на борьбу.

    Даже после этой победы «Даллас» располагается на 11 строчке в своей конференции и пока что не попадает в плей-ин. Нужно во чтобы то ни стало побеждать «Филадельфию», но пенсильванский клуб далеко не «Индиана».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Филадельфии» — 1.51, победа «Далласа» — 2.82.

    Прогноз: Гостям победа очень нужна, и они её вполне могу добиться.

    Альтернативный прогноз: Будет без башенный баскетбол с обилием очков с двух сторон.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.82.

    Альтернативная ставка: ТБ 244 с коэффициентом 2.66.

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    «Филадельфия» — «Даллас»: прогноз, ставка (2.66), статистика, коэффициенты матча 30.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Гости смогут добыть важную победу?
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