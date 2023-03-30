«Филадельфия»
«Филадельфия» проиграла три последних матча, но может себе это позволить, учитывая отрыв от конкурентов по таблице восточной конференции.
В последней победной игре против «Дневера» больше всех очков набрал Макси, коих у него оказалось 29.
На данный момент у «Филадельфии» одержано 49 побед и 26 поражений. Команда Риверса уверено себя чувствует на третьей строчке Востока и имеет определённые преимущества перед техасской командой.
«Даллас»
«Даллас» наконец-то проснулся после четырех поражений подряд и одержал уверенную победу над «Индианой», которая прибавила оптимизма подопечным Кидда.
Лука Дончич набрал 25 очков, а Кайри Ирвинг добавил 18. И вообще вся команда выглядела заряженной на борьбу.
Даже после этой победы «Даллас» располагается на 11 строчке в своей конференции и пока что не попадает в плей-ин. Нужно во чтобы то ни стало побеждать «Филадельфию», но пенсильванский клуб далеко не «Индиана».
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Филадельфии» — 1.51, победа «Далласа» — 2.82.
Прогноз: Гостям победа очень нужна, и они её вполне могу добиться.
Альтернативный прогноз: Будет без башенный баскетбол с обилием очков с двух сторон.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.82.
Альтернативная ставка: ТБ 244 с коэффициентом 2.66.