Филадельфия. Стадион «Веллс Фарго Центр». Дата — 30 марта. Время — 02:30 по мск. «Филадельфия» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

«Филадельфия» проиграла три последних матча, но может себе это позволить, учитывая отрыв от конкурентов по таблице восточной конференции.

В последней победной игре против «Дневера» больше всех очков набрал Макси, коих у него оказалось 29.

На данный момент у «Филадельфии» одержано 49 побед и 26 поражений. Команда Риверса уверено себя чувствует на третьей строчке Востока и имеет определённые преимущества перед техасской командой.

«Даллас»

«Даллас» наконец-то проснулся после четырех поражений подряд и одержал уверенную победу над «Индианой», которая прибавила оптимизма подопечным Кидда.

Лука Дончич набрал 25 очков, а Кайри Ирвинг добавил 18. И вообще вся команда выглядела заряженной на борьбу.

Даже после этой победы «Даллас» располагается на 11 строчке в своей конференции и пока что не попадает в плей-ин. Нужно во чтобы то ни стало побеждать «Филадельфию», но пенсильванский клуб далеко не «Индиана».

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Филадельфии» — 1.51, победа «Далласа» — 2.82.

Прогноз: Гостям победа очень нужна, и они её вполне могу добиться.

Альтернативный прогноз: Будет без башенный баскетбол с обилием очков с двух сторон.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.82.

Альтернативная ставка: ТБ 244 с коэффициентом 2.66.