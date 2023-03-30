Нью-Йорк. Стадион «Мэдисон Сквер Гарден». Дата — 30 марта. Время — 02:30 по мск. «Нью-Йорк» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Йорк»

«Нью-Йорк» за четыре последних матча выиграл всего лишь одну встречу, и ту над «Хьюстоном». Предстоящий поединок против «Майами» будет крайне важным.

В последнем победном поединке против «Бостона» больше всех отличились Квикли и Рэндл, которые оформили по 66 очков на двоих.

На данный момент у «Нью-Йорка» пятое место в восточной конференции. Коллектив Тибодо победил в 43 матчах, а проиграл в 33. «Майами» отстает от своего предстоящего соперника на три победы и «Никс» в предстоящем поединке проигрывать никак нельзя.

«Майами»

У «Майами» весь сезон проблемы с достижением результата, и два последних матча были проиграны, хотя в них надо было обязательно побеждать, чтобы не напрягать себя матчами в рамках плей-ин.

«Хит» в последнем не смогли даже добраться до отметки в 100 набранных очков в игре против «Торонто». 33 очка Тайлера Хирро совсем никак не помогли клубу из Флориды в том матче.

На данный момент времени «Майами» находится на седьмой строчке своей конференции, имея с воем активе 40 побед и 36 поражений. В матче против «Нью-Йорка» гости постараются сделать все возможное, чтобы обыграть непростого соперника.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Нью-Йорка» — 1.59, победа «Майами» — 2.58.

Прогноз: Хозяева намного сильнее и сбалансированнее на данный момент времени.

Альтернативный прогноз: Будет игра с обилием очков в кольцо каждого соперника.

Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 2.08.

Альтернативная ставка: ТБ 230 с коэффициентом 2.14.