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    Хозяева не позволят «Майами» приблизиться к себе?

    «Нью-Йорк» — «Майами». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 30 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк» — «Майами»
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    «Нью-Йорк»
    Нью-Йорк. Стадион «Мэдисон Сквер Гарден». Дата — 30 марта. Время — 02:30 по мск. «Нью-Йорк» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 30 Марта 2023 года
    Нью-Йорк
  • НБА
    •  Нью-Йорк 02:30 Майами Майами
  • Майами
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    «Нью-Йорк»

    «Нью-Йорк» за четыре последних матча выиграл всего лишь одну встречу, и ту над «Хьюстоном». Предстоящий поединок против «Майами» будет крайне важным.

    В последнем победном поединке против «Бостона» больше всех отличились Квикли и Рэндл, которые оформили по 66 очков на двоих.

    На данный момент у «Нью-Йорка» пятое место в восточной конференции. Коллектив Тибодо победил в 43 матчах, а проиграл в 33. «Майами» отстает от своего предстоящего соперника на три победы и «Никс» в предстоящем поединке проигрывать никак нельзя.

    «Майами»

    У «Майами» весь сезон проблемы с достижением результата, и два последних матча были проиграны, хотя в них надо было обязательно побеждать, чтобы не напрягать себя матчами в рамках плей-ин.

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    «Хит» в последнем не смогли даже добраться до отметки в 100 набранных очков в игре против «Торонто». 33 очка Тайлера Хирро совсем никак не помогли клубу из Флориды в том матче.

    На данный момент времени «Майами» находится на седьмой строчке своей конференции, имея с воем активе 40 побед и 36 поражений. В матче против «Нью-Йорка» гости постараются сделать все возможное, чтобы обыграть непростого соперника.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Нью-Йорка» — 1.59, победа «Майами» — 2.58.

    Прогноз: Хозяева намного сильнее и сбалансированнее на данный момент времени.

    Альтернативный прогноз: Будет игра с обилием очков в кольцо каждого соперника.

    Ставка: Ф1 (-6) с коэффициентом 2.08.

    Альтернативная ставка: ТБ 230 с коэффициентом 2.14.

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    «Нью-Йорк» — «Майами»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 30.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Хозяева не позволят «Майами» приблизиться к себе?
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