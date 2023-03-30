Нью-Йорк. Стадион «Барклайс Центр». Дата — 30 марта. Время — 02:30 по мск. «Бруклин» — «Хьюстон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бруклин»

У «Бруклина» совсем ничего не ладится в последних поединках, и коллектив из Нью-Йорка выиграл всего лишь один матч из последних семи проведенных встреч.

В последнем поединке случилось поражение от «Орландо», причем безоговорочное. Лучшим в составе «сеточников» стал Диндвидди, который оформил целых 44 очка, но этого все равно не хватило для победы над куда более слабым соперником.

На данный момент у «Бруклина» 40 побед при 35 поражениях, и с такими результатами, как в последних матчах, команда из «большого яблока» вполне может вывалиться из проходной шестерки, которая выходит в плей-офф напрямую.

«Хьюстон»

«Хьюстон» имеет в пассиве уже шесть поражений подряд, и никаких признаков выздоровления техасской команды не предвидится.

В последнем проведенном матче «Рокетс» получили разгром от «Нью-Йорка». Лучшим по набранным очкам стал Кевин Портер-младший (26 баллов).

У «Хьюстона» на данный момент времени 18 побед и 58 поражений. Даже никаких надежд на то, что клуб сможет выдать несколько хороших матчей перед завершением регулярного сезона, практически нет. Только если вдруг Джейлен

Грин не начнет играть в режиме Бога.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Бруклина» — 1.13, победа «Хьюстона» — 7.60.

Прогноз: «Бруклин» обыграет соперника даже не в лучшей своей психологической форме.

Альтернативный прогноз: «Бруклин» спокойно пробьет индивидуальный тотал.

Ставка: Ф1 (-15) с коэффициентом 2.44.

Альтернативная ставка: ИТБ (1) 125 с коэффициентом 2.17.