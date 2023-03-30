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    Хозяева без приключений обыграют «Хьюстон»?

    «Бруклин» — «Хьюстон». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 30 марта 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Бруклин Нетс Прогнозы на Хьюстон Рокетс
    Прогноз и ставки на «Бруклин» — «Хьюстон»
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    «Бруклин»
    Нью-Йорк. Стадион «Барклайс Центр». Дата — 30 марта. Время — 02:30 по мск. «Бруклин» — «Хьюстон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 30 Марта 2023 года

    «Бруклин»

    У «Бруклина» совсем ничего не ладится в последних поединках, и коллектив из Нью-Йорка выиграл всего лишь один матч из последних семи проведенных встреч.

    В последнем поединке случилось поражение от «Орландо», причем безоговорочное. Лучшим в составе «сеточников» стал Диндвидди, который оформил целых 44 очка, но этого все равно не хватило для победы над куда более слабым соперником.

    На данный момент у «Бруклина» 40 побед при 35 поражениях, и с такими результатами, как в последних матчах, команда из «большого яблока» вполне может вывалиться из проходной шестерки, которая выходит в плей-офф напрямую.

    «Хьюстон»

    «Хьюстон» имеет в пассиве уже шесть поражений подряд, и никаких признаков выздоровления техасской команды не предвидится.

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    В последнем проведенном матче «Рокетс» получили разгром от «Нью-Йорка». Лучшим по набранным очкам стал Кевин Портер-младший (26 баллов).

    У «Хьюстона» на данный момент времени 18 побед и 58 поражений. Даже никаких надежд на то, что клуб сможет выдать несколько хороших матчей перед завершением регулярного сезона, практически нет. Только если вдруг Джейлен
    Грин не начнет играть в режиме Бога.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Бруклина» — 1.13, победа «Хьюстона» — 7.60.

    Прогноз: «Бруклин» обыграет соперника даже не в лучшей своей психологической форме.

    Альтернативный прогноз: «Бруклин» спокойно пробьет индивидуальный тотал.

    Ставка: Ф1 (-15) с коэффициентом 2.44.

    Альтернативная ставка: ИТБ (1) 125 с коэффициентом 2.17.

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    «Бруклин» — «Хьюстон»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 30.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Хозяева без приключений обыграют «Хьюстон»?
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