Мемфис. Стадион «FedEx Форум». Дата — 29 марта. Время — 03:00 по мск. «Мемфис» — «Орландо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мемфис»

«Мемфис» очень хорош на заключительном отрезке сезона. Дженкинс отлично управляет своим коллективом, поэтому «Гриззлис» не проигрывают уже шесть матчей подряд.

В последнем матче была обыграна «Атланта». Лучшим по набранным очкам в составе «Гриззлис» стал вернувшийся после отбывания дисквалификации Джа Морант с 27 результативными баллами на счету.

На данный момент времени у «Мемфиса» 47 побед при 27 поражениях и вторая строчка на Западе. В матче против «Орландо» расклад сил целиком и полностью в пользу коллектива из Теннеси, поскольку за пять очных встреч дружина Дженкинса проиграла «волшебникам» всего лишь один раз.

«Орландо»

«Орландо» в последних поединках также хорош, поскольку одержал три победы подряд, но при всем этом против такого заряженного «Мемфиса» ему будет неимоверно тяжело, да ещё и на его паркете.

В последнем своем матче «Мэджик» разобрались с «Нетс», а больше всех постарался Энтони с 21 набранным очком на своем счету.

«Орландо» на 13 месте в своей конференции, имея в своем активе 32 победы и 43 поражения. Клуб из Флориды поздно встрепенулся, поскольку чтобы догнать клубы, которые попадут в плей-ин «волшебникам» попросту не хватит дистанции.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Мемфиса» — 1.37, победа «Орландо» — 3.52.

Прогноз: У хозяев игрового ресурса намного больше, чтобы победить в предстоящем поединке.

Альтернативный прогноз: Матчи с участием этих клубов получаются крайне результативными, и предстоящая игра не станет исключением.

Ставка: Ф1 (-11) с коэффициентом 2.43.

Альтернативная ставка: ТБ 240 с коэффициентом 2.45.