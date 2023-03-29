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    «Мемфис» — «Орландо». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 29 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Мемфис» — «Орландо»
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    «Мемфис»
    Мемфис. Стадион «FedEx Форум». Дата — 29 марта. Время — 03:00 по мск. «Мемфис» — «Орландо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Мемфис»

    «Мемфис» очень хорош на заключительном отрезке сезона. Дженкинс отлично управляет своим коллективом, поэтому «Гриззлис» не проигрывают уже шесть матчей подряд.

    В последнем матче была обыграна «Атланта». Лучшим по набранным очкам в составе «Гриззлис» стал вернувшийся после отбывания дисквалификации Джа Морант с 27 результативными баллами на счету.

    На данный момент времени у «Мемфиса» 47 побед при 27 поражениях и вторая строчка на Западе. В матче против «Орландо» расклад сил целиком и полностью в пользу коллектива из Теннеси, поскольку за пять очных встреч дружина Дженкинса проиграла «волшебникам» всего лишь один раз.

    «Орландо»

    «Орландо» в последних поединках также хорош, поскольку одержал три победы подряд, но при всем этом против такого заряженного «Мемфиса» ему будет неимоверно тяжело, да ещё и на его паркете.

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    В последнем своем матче «Мэджик» разобрались с «Нетс», а больше всех постарался Энтони с 21 набранным очком на своем счету.

    «Орландо» на 13 месте в своей конференции, имея в своем активе 32 победы и 43 поражения. Клуб из Флориды поздно встрепенулся, поскольку чтобы догнать клубы, которые попадут в плей-ин «волшебникам» попросту не хватит дистанции.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей в этом поединке: победа «Мемфиса» — 1.37, победа «Орландо» — 3.52.

    Прогноз: У хозяев игрового ресурса намного больше, чтобы победить в предстоящем поединке.

    Альтернативный прогноз: Матчи с участием этих клубов получаются крайне результативными, и предстоящая игра не станет исключением.

    Ставка: Ф1 (-11) с коэффициентом 2.43.

    Альтернативная ставка: ТБ 240 с коэффициентом 2.45.

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    «Мемфис» — «Орландо»: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 29.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Хозяева не оставят шансов приезжей команде?
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