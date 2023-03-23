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    «Торонто» — «Индиана». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 23 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Индиана»
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    «Торонто»
    Торонто. Стадион «Скотиабанк Арена». Дата — 23 Марта. Время — 02:30 по мск. «Торонто» — «Индиана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 23 Марта 2023 года
    Торонто
  • Торонто
    •  Торонто 02:30 Индиана Индиана
  • НБА
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    «Торонто»

    «Торонто» после трех побед подряд ожидаемо проиграл «Милуоки» (111:118), хотя по ходу мачта были моменты, когда подопечные Нёрса могли взять матч в свои руки, но не воспользовались этим.

    Больше всех очков набрал Фред Ванвлит, записавший на свой счет 23 балла. У Ануоби на одно набранное очко меньше.

    Сейчас у «Торонто» всего лишь девятое место в конференции. Однако клуб из Индианаполиса опасен в любом своем состоянии представляет опасность для своих соперников.

    «Индиана»

    «Индиана» за четыре последних поединка выиграла всего лишь один матч, который пришелся на игру против «Милуоки» (139:123). У клуба Бьоркгрена серьезные проблемы с травмированными игрока, поэтому в предстоящем поединке гости не в качестве сравнимого по силам соперника.

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    В последнем проигранном «Шарлотт» матче лучшими по набранным очкам в составе «иноходцев» стали Тернер и Хилд, оформившие по 20 очков, но от поражения это клуб из Индианаполиса не спасло.

    На данный момент у «Индианы» 12 место в конференции, и 32 победы против 40 поражений. Два последних поединка между этими клубами остались непосредственно за «иноходцами». Поэтому шансы на победу есть, хоть и небольшие.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Торонто» — 1.29, победа «Индианы» — 4.16.

    Прогноз: У гостей вполне может уже сыграть Хэлибертон, поэтому шансы на успех есть.

    Альтернативный прогноз: Будет закрытая игра с большим количеством промахов.

    Ставка: П2 с коэффициентом 4.16.

    Альтернативная ставка: ТМ 225 с коэффициентом 2.73.

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    «Торонто» — «Индиана»: прогноз, ставка (2.73), статистика, коэффициенты матча 23.03.2023. Прогнозы на баскетбол. У гостей есть какие-то варианты победить?
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