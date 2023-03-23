Торонто. Стадион «Скотиабанк Арена». Дата — 23 Марта. Время — 02:30 по мск. «Торонто» — «Индиана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто»

«Торонто» после трех побед подряд ожидаемо проиграл «Милуоки» (111:118), хотя по ходу мачта были моменты, когда подопечные Нёрса могли взять матч в свои руки, но не воспользовались этим.

Больше всех очков набрал Фред Ванвлит, записавший на свой счет 23 балла. У Ануоби на одно набранное очко меньше.

Сейчас у «Торонто» всего лишь девятое место в конференции. Однако клуб из Индианаполиса опасен в любом своем состоянии представляет опасность для своих соперников.

«Индиана»

«Индиана» за четыре последних поединка выиграла всего лишь один матч, который пришелся на игру против «Милуоки» (139:123). У клуба Бьоркгрена серьезные проблемы с травмированными игрока, поэтому в предстоящем поединке гости не в качестве сравнимого по силам соперника.

В последнем проигранном «Шарлотт» матче лучшими по набранным очкам в составе «иноходцев» стали Тернер и Хилд, оформившие по 20 очков, но от поражения это клуб из Индианаполиса не спасло.

На данный момент у «Индианы» 12 место в конференции, и 32 победы против 40 поражений. Два последних поединка между этими клубами остались непосредственно за «иноходцами». Поэтому шансы на победу есть, хоть и небольшие.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Торонто» — 1.29, победа «Индианы» — 4.16.

Прогноз: У гостей вполне может уже сыграть Хэлибертон, поэтому шансы на успех есть.

Альтернативный прогноз: Будет закрытая игра с большим количеством промахов.

Ставка: П2 с коэффициентом 4.16.

Альтернативная ставка: ТМ 225 с коэффициентом 2.73.