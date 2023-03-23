Миннеаполис. Стадион «Таргет Центр». Дата — 23 марта. Время — 03:00 по мск. «Миннесота» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота»

«Миннесота» прервала чёрную полосу игр, которая состояла из трёх матчей. Победу «лесные волки» одержали в гостевом матче с «Нью-Йорком» (140:134). Вклад в успех команды внёс Торин Принс, форвард забросил в кольцо соперника 35 очков.

Ранее «Миннесота» проиграла «Торонто» (107:122), «Чикаго» (131:139) и «Бостону» (102:104).

На данный момент команда входит в 10-ку команд Западной конференции, а это зона плей-ин. В 73 матчах «Миннесота» одержала 36 побед и потерпела 37 поражений. Одна неудачная команда может лишить «Тимбервулвз» путёвки в плей-ин турнира.

«Атланта»

«Атланта» восстановила баланс побед и поражений. «Ястребы» провели 72 матча и выиграли ровно половину — 36 игр. Столько же встреч было проиграно.

В последней встрече «Хокс» добыл победу в поединке с «Детройтом» (129:107). Ключевую роль сыграл лидер команды Трей Янг, оформив дабл-дабл из 30 очков и 12 передач.

Баскетболисты «Атланты» буксуют в регулярке, в последних играх клуб обыграл «Голден Стэйт» (127:119), но проиграл «Сан-Антонио» (118:126), «Миннесоте» (115:136) и «Бостону» (125:134).

У «Атланты» два игрока находятся в лазарете. Из-за болезни из строя выбыл Деджанте Маррей, а у Джалена Джонсона — травма подколенного сухожилия.

На данный момент «Атланта» занимает восьмое (!) место в Восточной конференции.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Миннесоты» — 1.49, победа «Атланты» — 2.35.

Прогноз: Встречаются команды, которые любят играть в открытый баскетбол. В среднем матчи с участием «Миннесоты» и «Атланты» завершаются за отметкой в 240 очков.

Ставка: Тотал больше 244.5 с коэффициентом 2.15.

Альтернативный прогноз: «Атланта» может удивить соперника, если хозяева не смогут нейтрализоовать Трей Янга, то «ястребы» могут рассчитывать на успех в матче.

Альтернативная ставка: Победа «Атланты» с коэффициентом 2.35.