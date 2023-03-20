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    «Майами» уничтожит аутсайдера?

    «Детройт» — «Майами». Прогноз (к. 2.03), ставка на матч регулярки НБА, 20 марта 2023 года

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    Баскетбол. НБА 20 Марта 2023 года
    Детройт
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    •  Детройт 01:00 Майами Майами
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    «Детройт»

    «Детройт» — худший клуб Восточной конференции, который одержал 16 побед и потерпел 55 поражений. Последние две встречи команда проиграла «Вашингтону» (97:117) и «Денверу» (100:119).

    14 марта — дата последней победы команды, когда «Детройт» переиграл «Индиану» (117:97).

    Лазарет «Детройта» постепенно пополняется игроками. С травмаи лодыжки, ахилла и бедра не смогут сыграть Боян Богданович, Айзея Стюарт и Хамиду Диалло. Под вопросом участие лидера «Детройта» Кейда Каннингема

    «Майами»

    «Майами» прочно держится на седьмой (!) строчке Восточной конференции. У «хитовцев» положительный баланс побед и поражений. Команда выиграла 38 встреч и проиграла в 34 матчах.

    Команда из Флориды всего на одну победу отстаёт от зоны плей-офф и коуманды — «Бруклин».

    К слову, последнюю встречу баскетболисты из «Майами» на выезде проиграли «Чикаго» (99:113). До этого были победы над «Мемфисом» (138:119) и «Ютой» (119:115).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Детройта» — 4.22, победа «Майами» — 1.28.

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    Прогноз: У «Детройта» уже нет мотивации, команда не сможет зацепиться за плей-офф или плей-ин. Так что наш выбор в пользу гостей.

    Ставка: Фора «Майами» (-10.5) с коэффициентом 2.03.

    Альтернативный прогноз:  В среднем за матч игроки «Майами» забрасывают от 220 до 230 очков.

    Альтернативная ставка: Тотал меньше 221.5 с коэффициентом 2.08.

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    «Детройт» — «Майами»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 20.03.2023. Прогнозы на баскетбол. «Майами» уничтожит аутсайдера?
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