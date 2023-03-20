Детройт. Штат Мичиган. «Литтл Сизарс-арена». Дата — 20 марта. Время — 01:00 по мск. «Детройт» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Детройт»

«Детройт» — худший клуб Восточной конференции, который одержал 16 побед и потерпел 55 поражений. Последние две встречи команда проиграла «Вашингтону» (97:117) и «Денверу» (100:119).

14 марта — дата последней победы команды, когда «Детройт» переиграл «Индиану» (117:97).

Лазарет «Детройта» постепенно пополняется игроками. С травмаи лодыжки, ахилла и бедра не смогут сыграть Боян Богданович, Айзея Стюарт и Хамиду Диалло. Под вопросом участие лидера «Детройта» Кейда Каннингема

«Майами»

«Майами» прочно держится на седьмой (!) строчке Восточной конференции. У «хитовцев» положительный баланс побед и поражений. Команда выиграла 38 встреч и проиграла в 34 матчах.

Команда из Флориды всего на одну победу отстаёт от зоны плей-офф и коуманды — «Бруклин».

К слову, последнюю встречу баскетболисты из «Майами» на выезде проиграли «Чикаго» (99:113). До этого были победы над «Мемфисом» (138:119) и «Ютой» (119:115).

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Детройта» — 4.22, победа «Майами» — 1.28.

Прогноз: У «Детройта» уже нет мотивации, команда не сможет зацепиться за плей-офф или плей-ин. Так что наш выбор в пользу гостей.

Ставка: Фора «Майами» (-10.5) с коэффициентом 2.03.

Альтернативный прогноз: В среднем за матч игроки «Майами» забрасывают от 220 до 230 очков.

Альтернативная ставка: Тотал меньше 221.5 с коэффициентом 2.08.