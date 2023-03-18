Лос-Анджелес. «Crypto.com-арена». Дата — 18 марта. Время — 22:00 по мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Орландо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес Клипперс»

«Лос-Анджелес Клипперс» поднимается всё выше и выше в своей конференции. «Парикмахеры» выиграли четыре матча подряд. На своем пути команда из Лос-Анджелеса смела «Мемфис» (135:129), «Торонто» (108:100), «Нью-Йорк» (106:95) и «Голден Стэйт».

Матч с «Голден Стэйт» был последним, в этом поединке в составе команды-победительницы лучшего результата добился Кавай Леонард. Игрок «Клипперс» отправил в кольцо чемпионов 30 очков.

В последний раз «Лос-Анджелес Клипперс» проигрывал 4 марта, уступив в гостях «Сакраменто» (127:128).

Норман Пауэлл пока не может выйти на площадку. Трамва плеча пока не позволяется баскетболисту вернуться в строй.

В Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» постепенно поднимается вверх. Еще одна удачная игра и «Клипперс» может обойти в таблице «Финикс». На данный момент «парикмахеры» занимают пятое (!) место при 37 победах и 33 поражениях.

«Орландо»

У «Орландо» в последнее время дела идут крайне неудачно. В пяти матчах «маги» выиграли лишь один. Это была встреча против «Майами» (126:114). В игре с «хитовцами» пришлось играть овертайм, так как основное время завершилось вничью (108:108).

Поражение от «Финикса» (113:116) для баскетболистов «Орландо» состоялось 17 марта. Соперников разделили три очка. Несмотря на поражение в составе «Мэджик» результатом отметился Маркелл Фульц: 25 очков, 7 подборов и 9 передач.

В лазарете команды всего один игрок и это Джонатан Айзек, у форварда — травма подколенного сухожилия.

В Восточной конференции «Орландо» занимает 13 место. В 70 матчах «маги» одержали 28 побед и потерпели 42 поражения.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.27, победа «Орландо» — 4.32.

Прогноз: Ожидается, что «Клипперс» добьется успеха, при этом не исключаем вероятности разгромной победы «парикмахеров».

Ставка: Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-8.5) с коэффициентом 2.00.

Альтернативный прогноз: Есть вероятность, что в этой встрече команды сыграют по верхам. В среднем за матч забрасывается 240 очков.

Альтернативная ставка: Тотал больше 234.5 с коэффициентом 2.71.