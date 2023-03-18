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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Орландо». Прогноз (к. 2.00), ставка на матч регулярки НБА, 18 марта 2023 года

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    Лос-Анджелес. «Crypto.com-арена». Дата — 18 марта. Время — 22:00 по мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Орландо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 18 Марта 2023 года

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    «Лос-Анджелес Клипперс» поднимается всё выше и выше в своей конференции. «Парикмахеры» выиграли четыре матча подряд. На своем пути команда из Лос-Анджелеса смела «Мемфис» (135:129), «Торонто» (108:100), «Нью-Йорк» (106:95) и «Голден Стэйт».

    Матч с «Голден Стэйт» был последним, в этом поединке в составе команды-победительницы лучшего результата добился Кавай Леонард. Игрок «Клипперс» отправил в кольцо чемпионов 30 очков.

    В последний раз «Лос-Анджелес Клипперс» проигрывал 4 марта, уступив в гостях «Сакраменто» (127:128).

    Норман Пауэлл пока не может выйти на площадку. Трамва плеча пока не позволяется баскетболисту вернуться в строй.

    В Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» постепенно поднимается вверх. Еще одна удачная игра и «Клипперс» может обойти в таблице «Финикс». На данный момент «парикмахеры» занимают пятое (!) место при 37 победах и 33 поражениях.

    «Орландо»

    У «Орландо» в последнее время дела идут крайне неудачно. В пяти матчах «маги» выиграли лишь один. Это была встреча против «Майами» (126:114). В игре с «хитовцами» пришлось играть овертайм, так как основное время завершилось вничью (108:108).

    Поражение от «Финикса» (113:116) для баскетболистов «Орландо» состоялось 17 марта. Соперников разделили три очка. Несмотря на поражение в составе «Мэджик» результатом отметился Маркелл Фульц: 25 очков, 7 подборов и 9 передач.

    В лазарете команды всего один игрок и это Джонатан Айзек, у форварда — травма подколенного сухожилия.

    В Восточной конференции «Орландо» занимает 13 место. В 70 матчах «маги» одержали 28 побед и потерпели 42 поражения.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 1.27, победа «Орландо» — 4.32.

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    Прогноз: Ожидается, что «Клипперс» добьется успеха, при этом не исключаем вероятности разгромной победы «парикмахеров».

    Ставка: Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-8.5) с коэффициентом 2.00.

    Альтернативный прогноз: Есть вероятность, что в этой встрече команды сыграют по верхам. В среднем за матч забрасывается 240 очков.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 234.5 с коэффициентом 2.71.

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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Орландо»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 18.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Ворвётся ли «Клипперс» в топ-4?
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