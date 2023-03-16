Иллинойс. Чикаго. Стадион «Юнайтед Центр». Дата — 16 марта. Время — 03:00 по мск. «Чикаго» — «Сакраменто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго»

«Чикаго» продолжает борьбу за место в плей-ин ассоциации. На данный момент «иллинойсцы» занимают на Востоке 11 место. В 67 матчах команда одержала 31 победу и потерпела 36 поражений. Идёт заочная борьба с «Вашингтоном» и «Торонто», которые занимают 10 и 9 места соответственно.

Выигрышная серия «Чикаго» продолжается, в последних играх «быки» нанесли поражения «Хьюстону» (119:111) и «Денверу» (117:96). В матчах отличился Зак Лавин. В кольцо «Денвера» защитник отправил 29 очков, а в матче с «Хьюстоном» набрал 36 очков.

В лазарете команды с травмой колена находятся Джавонте Грин и Лонзо Болл. Вернулся в строй Горан Драгич.

«Сакраменто»

«Сакраменто» демонстрирует яркий баскетбол, в Западной конференции команда претендует на второе место. Все может решить одна собственная и одна осечка «Мемфиса», который входит в топ-2.

«Кингз» пока занимает 3 строчку в таблице, команда одержала 40 побед и потерпела поражение в 27 поединках.

В последнем игровом дне «Сакраменто» потерпел поражение в матче с лидером Восточной конференции — «Милуоки» (124:133). Этим фиаско прервалась трёхматчевая победная серия калифорнийцев. Ранее были обыграны «Финикс» (128:119), «Нью-Йорк» (122:117) и «Нью-Орлеан» (123:108).

Из-за болезни в матче против «Чикаго» не сыграет Ричаун Холмс. Остальные игроки в строю и смогут принять участие в выездной встрече.

Прогноз и ставка

Букмекеры не могут определиться с фаворитом пары: победа «Чикаго» — 1.97, победа «Сакраменто» — 1.97.

Прогноз: Обе команды сейчас на ходу, чтобы не выбирать одну из сторон, можно сыграть на результативности команд. В среднем за игру «Чикаго» забрасывает 117 очков, а «Сакраменто» — 120.

Ставка: Индивидуальный тотал «Чикаго» больше 119.5 с коэффициентом 2.00.

Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал «Саркаменто» больше 119.5 с коэффициентом 2.00.