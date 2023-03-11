Сан-Антонио. Стадион «AD&T Центр». Дата — 11 марта. Время — 04:00 по мск. «Сан-Антонио» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» после двух внезапных побед, казалось, что постепенно начинает оживать, однако два поражения подряд в техасском дерби против «Хьюстона» расставили все по своим местам.

В последней игре против «Хьюстона» лучшим по набранным очкам стал Бэйтс-Диоп, отправивший в кольцо соперника всего лишь 17 очков.

«Сан-Антонио» даже после двух поражений от «Хьюстона» не смог опуститься на последнюю строчку в своей конференции. Сейчас у «шпор» всего лишь 16 побед при 49 поражениях и минимум шансов на сопротивление в поединке против «Денвера».

«Денвер»

«Денвер» после четырех побед подряд неожиданно проиграл «Чикаго», в матче против которого не смог даже добраться до отметки в 100 набранных очков.

Йокич смог набрать всего лишь 18 очков и не добрался даже до трипл-дабла. У Гордона 17 результативных баллов.

«Денвер» единолично лидирует на Западе, а преследователи уже значительно отстали. У «Наггетс» уже 46 побед против 20 поражений и отличные шансы одержать легкую 47 победу по сезону в игре против «Сан-Антонио».

Прогноз и ставка

Букмекеры ставят на гостей в этом поединке: победа «Сан-Антонио» — 6.85, победа «Денвера» — 1.15.

Прогноз: При всем уважении к хозяевам, но они даже до перерыва не смогут выдержать сопротивления.

Альтернативный прогноз: Будет разгром хозяев, но они все равно наберут достаточно большое количество очков.

Ставка: Ф2 (-16) с коэффициентом 2.36.

Альтернативная ставка: ТБ 240 с коэффициентом 2.12.