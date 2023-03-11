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    Гости не оставят шансов своему сопернику?

    «Сан-Антонио» — «Денвер». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 11 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Антонио» — «Денвер»
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    «Денвер»
    Сан-Антонио. Стадион «AD&T Центр». Дата — 11 марта. Время — 04:00 по мск. «Сан-Антонио» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сан-Антонио»

    «Сан-Антонио» после двух внезапных побед, казалось, что постепенно начинает оживать, однако два поражения подряд в техасском дерби против «Хьюстона» расставили все по своим местам.

    В последней игре против «Хьюстона» лучшим по набранным очкам стал Бэйтс-Диоп, отправивший в кольцо соперника всего лишь 17 очков.

    «Сан-Антонио» даже после двух поражений от «Хьюстона» не смог опуститься на последнюю строчку в своей конференции. Сейчас у «шпор» всего лишь 16 побед при 49 поражениях и минимум шансов на сопротивление в поединке против «Денвера».

    «Денвер»

    «Денвер» после четырех побед подряд неожиданно проиграл «Чикаго», в матче против которого не смог даже добраться до отметки в 100 набранных очков.

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    Йокич смог набрать всего лишь 18 очков и не добрался даже до трипл-дабла. У Гордона 17 результативных баллов.

    «Денвер» единолично лидирует на Западе, а преследователи уже значительно отстали. У «Наггетс» уже 46 побед против 20 поражений и отличные шансы одержать легкую 47 победу по сезону в игре против «Сан-Антонио».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры ставят на гостей в этом поединке: победа «Сан-Антонио» — 6.85, победа «Денвера» — 1.15.

    Прогноз: При всем уважении к хозяевам, но они даже до перерыва не смогут выдержать сопротивления.

    Альтернативный прогноз: Будет разгром хозяев, но они все равно наберут достаточно большое количество очков.

    Ставка: Ф2 (-16) с коэффициентом 2.36.

    Альтернативная ставка: ТБ 240 с коэффициентом 2.12.

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    «Сан-Антонио» — «Денвер»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 11.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Гости не оставят шансов своему сопернику?
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