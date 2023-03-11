Лос-Анджелес. Стадион «Crypto.com Арена». Дата — 11 марта. Время — 06:30 по мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

«Лос-Анджелес Лейкерс» на домашней арене побеждает второй матч подряд, сначала обыграв «Голден Стэйт» (113:105), а затем «Мемфис» (112:103). В этих встречах вклад в победу внес Энтони Дэвис. В кольцо «Голден Стэйт» было отправлено 39 очков. А в поединке против «Мемфиса» был оформлен дабл-дабл из 30 очков и 22 подборов.

До сих пор не восстановился от травмы один из ключевых игроков «Лейкерс» Леброн Джеймс, у игрока травма ноги. Пока команду на себе тянет другой лидер команды Энтони Дэвис. К слову, его участие в матче против «Торонто» тоже под вопросом. Причина — травма ноги, которую Дэвис получил в матче с «Мемфисом», сыграв на площадке больше 35 минут игрового времени.

«Лос-Анджелес Лейкерс» взобрался в зону плей-ин, а точнее на 10 место. После 66 матчей, «озёрники» выиграли 32 матча и проиграли 34 встречи.

«Торонто»

У «Торонто» дела идут не так гладко, как у «Лейкерс». Канадский коллектив потерпел второе поражение подряд, сначала уступил «Денверу» (113:118) и «Лос-Анджелес Клипперс» (100:108).

5 марта — дата последней победы «Торонто». «Рептилии» обыграли «Вашингтон» со счётом 116:109. Лучшим игроком встречи стал Гари Трент, защитник отправил в кольцо соперника 26 очков.

У «Торонто» есть проблемы с составом, в лазарете команды два баскетболиста. Это Далано Бэнтони и Отто Портер. Они не смогут сыграть в матче против «Лос-Анджелес Лейкерс».

В Восточной конференции «Торонто» занимает 9 место при 32 победах и 35 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в гостей: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.13, победа «Торонто» — 1.82.

Прогноз: «Лос-Анджелес Лейкерс» будет сложно продолжить победный путь, так как без Джеймса и Дэвиса противостоять сопернику будет трудно навязать борьбу. Но вполне реально.

Ставка: Фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (-2) с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.32.

Альтернативный прогноз: Также ожидается яркая и результативная игра.

Альтернативная ставка: Тотал больше 229.5 с коэффициентом 2.23.