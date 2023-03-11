ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ»Гарантированный четвертьфинал. «МЮ» реабилитировался за провал на «Энфилде» «Бавария» — ПСЖЛига чемпионов. Провал ПСЖ, триумф «Челси» и капитуляция «Тоттенхэма» «Спортинг» — «Арсенал» Хаос в Лиссабоне. Сносный результат неоднозначного выступления «Арсенала»
  • 19:32
    • «Автомобилист» переиграл «Металлург» и вышел вперед в серии
    Все новости спорта

    Справится ли «Лейкерс» без своих лидеров?

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Торонто». Прогноз (к. 2.32), ставка на матч регулярного сезона НБА, 11 марта 2023 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Лос-Анджелес Лейкерс Прогнозы на Торонто Рэпторс
    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Торонто»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лос-Анджелес Лейкерс»
    Лос-Анджелес. Стадион «Crypto.com Арена». Дата — 11 марта. Время — 06:30 по мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 11 Марта 2023 года

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    «Лос-Анджелес Лейкерс» на домашней арене побеждает второй матч подряд, сначала обыграв «Голден Стэйт» (113:105), а затем «Мемфис» (112:103). В этих встречах вклад в победу внес Энтони Дэвис. В кольцо «Голден Стэйт» было отправлено 39 очков. А в поединке против «Мемфиса» был оформлен дабл-дабл из 30 очков и 22 подборов.

    До сих пор не восстановился от травмы один из ключевых игроков «Лейкерс» Леброн Джеймс, у игрока травма ноги. Пока команду на себе тянет другой лидер команды Энтони Дэвис. К слову, его участие в матче против «Торонто» тоже под вопросом. Причина — травма ноги, которую Дэвис получил в матче с «Мемфисом», сыграв на площадке больше 35 минут игрового времени.

    «Лос-Анджелес Лейкерс» взобрался в зону плей-ин, а точнее на 10 место. После 66 матчей, «озёрники» выиграли 32 матча и проиграли 34 встречи.

    «Торонто»

    У «Торонто» дела идут не так гладко, как у «Лейкерс». Канадский коллектив потерпел второе поражение подряд, сначала уступил «Денверу» (113:118) и «Лос-Анджелес Клипперс» (100:108).

    5 марта — дата последней победы «Торонто». «Рептилии» обыграли «Вашингтон» со счётом 116:109. Лучшим игроком встречи стал Гари Трент, защитник отправил в кольцо соперника 26 очков.

    У «Торонто» есть проблемы с составом, в лазарете команды два баскетболиста. Это Далано Бэнтони и Отто Портер. Они не смогут сыграть в матче против «Лос-Анджелес Лейкерс».

    В Восточной конференции «Торонто» занимает 9 место при 32 победах и 35 поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в гостей: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.13, победа «Торонто» — 1.82.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз: «Лос-Анджелес Лейкерс» будет сложно продолжить победный путь, так как без Джеймса и Дэвиса противостоять сопернику будет трудно навязать борьбу. Но вполне реально.

    Ставка: Фора «Лос-Анджелес Лейкерс» (-2) с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.32.

    Альтернативный прогноз: Также ожидается яркая и результативная игра.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 229.5 с коэффициентом 2.23.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.91
  • Прогноз на матч Сочи — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кауно Жальгирис — Шяуляй
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Кельн — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Кальяри — Асколи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Специя — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Шелбурн — Шэмрок Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.80
  • Прогноз на матч Лилль — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.01
  • Экспресс дня 10 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Кадис — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Овьедо — Тенерифе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Сток Сити — Блэкберн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Порту — Эшторил
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Торонто»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 11.03.2023. Прогнозы на баскетбол. Справится ли «Лейкерс» без своих лидеров?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры