Индианаполис. Арена «Гейнбридж-филдхаус». Дата — 10 марта. Время — 03:00 по мск. «Индиана» — «Хьюстон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Индиана»

Три победы и два поражения — результат последних игр с участием «Индианы». В минувшем туре «иноходцы» потерпели поражение от «Филадельфии» (143:147). Соперников разделили всего четыре очка. Несмотря на отрицательный исход матча в составе «Индианы» лучшим игроком стал Тайриз Хэлибертон, защитник оформил дабл-дабл из 40 очков и 16 передач.

На данный момент в составе «Индианы» есть два травмированных игрока. Из-за повреждения ноги выбыл из строя Кендалл Браун. Под вопросом участие форварда Аарона Несмита. Один из ключевых игроков клуба находится в лазарете из-за травмы бедра, которую баскетболист получил в матче против «Сан-Антонио». Таким образом Несмит уже пропустил игры с «Чикаго» и «Филадельфией».

В своей конференции «Индиана» занимает 12 место при 29 победах и 37 поражениях.

«Хьюстон»

«Хьюстон» — худший клуб Запада, потерпел поражение от «Бруклина» (96:118). Этой неудачной игрой у команды сошла на нет победная серия игр, которая состояла из двух матчей. Дважды «Хьюстон» смог нанести поражение «Сан-Антонио» (142:110 и 122:110).

Выбыл из строя один из лидеров команды Кевин Портер-мл. Игрок «Хьюстона» в игре с «Бруклином» получил травму бедра, отыграв на площадке почти 29 минут игрового времени.

«Хьюстон» замыкает таблицу в своей конференции. В 65 матчах команда одержала 15 побед и потерпела 50 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Индианы» — 1.24, победа «Хьюстона» — 4.72.

Прогноз: «Индиана» — фаворит пары. Чтобы вернуться в борьбу за место в плей-ин, нужно побеждать. Игры с участием команды из Индианаполиса чаще всего проходят результативно. Можно сыграть на тотале.

Ставка: Тотал больше 240.5 с коэффициентом 2.40.

Альтернативный прогноз: В среднем за игру «Индиана» забрасывает 125 очков.

Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал «Индианы» больше 122.5 очков с коэффициентом 2.00.