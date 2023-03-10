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    «Индиана» устроит горячий приём аутсайдеру?

    «Индиана» — «Хьюстон». Прогноз (к. 2.40), ставка на матч регулярки НБА, 10 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Индиана» — «Хьюстон»
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    Индианаполис. Арена «Гейнбридж-филдхаус». Дата — 10 марта. Время — 03:00 по мск. «Индиана» — «Хьюстон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Индиана»

    Три победы и два поражения — результат последних игр с участием «Индианы». В минувшем туре «иноходцы» потерпели поражение от «Филадельфии» (143:147). Соперников разделили всего четыре очка. Несмотря на отрицательный исход матча в составе «Индианы» лучшим игроком стал Тайриз Хэлибертон, защитник оформил дабл-дабл из 40 очков и 16 передач.

    На данный момент в составе «Индианы» есть два травмированных игрока. Из-за повреждения ноги выбыл из строя Кендалл Браун. Под вопросом участие форварда Аарона Несмита. Один из ключевых игроков клуба находится в лазарете из-за травмы бедра, которую баскетболист получил в матче против «Сан-Антонио». Таким образом Несмит уже пропустил игры с «Чикаго» и «Филадельфией».

    В своей конференции «Индиана» занимает 12 место при 29 победах и 37 поражениях.

    «Хьюстон»

    «Хьюстон» — худший клуб Запада, потерпел поражение от «Бруклина» (96:118). Этой неудачной игрой у команды сошла на нет победная серия игр, которая состояла из двух матчей. Дважды «Хьюстон» смог нанести поражение «Сан-Антонио» (142:110 и 122:110).

    Выбыл из строя один из лидеров команды Кевин Портер-мл. Игрок «Хьюстона» в игре с «Бруклином» получил травму бедра, отыграв на площадке почти 29 минут игрового времени.

    «Хьюстон» замыкает таблицу в своей конференции. В 65 матчах команда одержала 15 побед и потерпела 50 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Индианы» — 1.24, победа «Хьюстона» — 4.72.

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    Прогноз: «Индиана» — фаворит пары. Чтобы вернуться в борьбу за место в плей-ин, нужно побеждать. Игры с участием команды из Индианаполиса чаще всего проходят результативно. Можно сыграть на тотале.

    Ставка: Тотал больше 240.5 с коэффициентом 2.40.

    Альтернативный прогноз: В среднем за игру «Индиана» забрасывает 125 очков.

    Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал «Индианы» больше 122.5 очков с коэффициентом 2.00.

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    «Индиана» — «Хьюстон»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 10.03.2023. Прогнозы на баскетбол. «Индиана» устроит горячий приём аутсайдеру?
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