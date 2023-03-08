Лос-Анджелес. Стадион «Crypto.com Арена». Дата — 08 марта. Время — 06:00 по мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

«Лос-Анджелес Лейкерс» выступает крайне неровно, но сейчас хотя бы не проигрывает матчи сериями. В последнем проведенном матче «озерники» обыграли действующего чемпиона в лице «Голден Стэйт».

Больше всех в этом постарался Энтони Дэвис, который набрал 39 очков и практически в одиночку сокрушил соперника.

На данный момент у калифорнийцев 31 победа при 34 поражениях и 12 место в таблице на Западе, но коллектив Хэма постепенно поднимается по турнирной таблице и явно настроен победить ослабленного соперника в лице «Мемфиса».

«Мемфис»

«Мемфис» проиграл второй матч подряд, а Морант не принимал участие в матче против «Лос-Анджелес Клипперс» из-за дисквалификации.

При всем этом коллектив из Теннеси набрал 129 очков, а самым результативным в клубе оказался Десмонт Бэйн с 30 очками. Именно он сейчас исполняет роль главного снайпера клуба.

На данный момент времени у «Мемфиса» 38 побед при 25 поражениях, и в предстоящем поединке против довольно хорошо укомплектовавшихся «Лейкерс» коллективу Дженкинса ничего хорошего не светит.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Лос-Анджелес Лейкерс» — 1.85, победа «Мемфиса» — 2.11.

Прогноз: Гости будут играть без Моранта, поэтому хозяева должны брать этот матч.

Альтернативный прогноз: Получится результативная встреча с обилием набранных очков.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.85.

Альтернативная ставка: ТБ 233 с коэффициентом 2.37.