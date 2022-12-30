Шарлотт. Стадион «Спектрум Центр». Дата — 30 декабря. Время — 03:00 по мск. «Шарлотт» — «Оклахома-Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шарлотт»

«Шарлотт» в последних поединках хоть у кого-то начал выигрывать: у «Сакраменто» (125:119) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (134:130). Но на своем паркете у коллектива Стива Клиффорда по-прежнему огромные проблемы, поскольку он не может выиграть пять матчей кряду.

В последнем проведенном матче против «Голден Стэйт» лидеры атак «Хорнетс» Розье и Болл набрали 40 очков.

«Шарлотт» находятся на предпоследнем месте в своей конференции и в матче против «Оклахомы» не являются тем клубом, которому гарантирована победа при своих поклонниках. К предстоящему поединку у «Хорнетс» 9 побед и 26 поражений.

«Оклахома-Сити»

«Оклахома» за пять последних поединков проиграла только один матч, который пришёлся на игру против «Нью-Орлеана» (125:128), и то для этого потребовался овертайм.

В последнем поединке был обыгран «Сан-Антонио» (130:114) на своем паркете и как всегда главной звездой игры стал канадец Шей Гилджес-Александер, набравший 28 очков. Мускала и Манн на двоих набрали 36 баллов.

Все эти позитивные результаты не сильно помогли «Оклахоме». На данный момент у «Тандер» всего лишь 12 позиция на Западе при 15 победах и 19 поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Шарлотт» — 1.84, победа «Оклахома» — 2.01.

Прогноз: У хозяев наконец-то могут играть Лонзо Болл и Терри Розье, поскольку каждый из них оправился от повреждений. Но это все равно не гарантирует победы над крепкой «Оклахомой».

Альтернативный прогноз: Соперники вполне способны устроить результативный баскетбол.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.01.

Альтернативная ставка: ТБ 242 с коэффициентом 2.15.