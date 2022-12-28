Бостон. Стадион «Ти-Ди Гарден». Дата — 28 декабря. Время — 03:30 по мск. «Бостон» — «Хьюстон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

У «Бостона» совсем недавно была серия из трех поражений подряд, но все лидеры уже вернулись в состав, и в последних двух матчах дружина Маззулы смогла выиграть у «Миннесоты» (121:109) и «Милуоки» (139:118).

В игре против «оленей» солировал Джейсон Тэйтум, который набрал 41 очко. Джейлен Браун также в полном порядке и записал на свой счет 29 набранных очков.

«Селтикс» отвоевали первую строчку в своей конференции как раз у «Милуоки» после победы над прямым конкурентом. При всем уважении к сопернику в лице «Хьюстона», но он даже не сможет доставить «Бостону» минимальный дискомфорт.

«Хьюстон»

«Хьюстон» продолжает проигрывать всем подряд и имеет уже шесть проигранных матчей в пассиве. В игре против полностью восстановившегося от травм «Бостона» шансы на успех минимальные.

У подопечных Стивена Сайласа не ладится игра из-за отсутствия опыта. Команда очень молодая и ей откровенно не хватает игроков, которые повидали на своем века достаточно битв и даже смогли что-то выиграть хотя бы на индивидуальном уровне.

У «Хьюстона» на данный момент времени 9 побед и 24 поражения. Последнее место в конференции вполне закономерно, и пока что никаких возможностей уйти с него не предвидится. «Бостон» выиграл четыре последних матча между этими соперниками.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Бостона» — 1.07, победа «Хьюстона» — 9.40.

Прогноз: У «Бостона» все травмированные лидеры вернулись в состав, поэтому «Хьюстону» пощады ждать не стоит.

Альтернативный прогноз: Соперники не наберут большое количество набранных очков на двоих.

Ставка: Ф1 (-18) с коэффициентом 2.42.

Альтернативная ставка: ТМ 224 с коэффициентом 2.64.