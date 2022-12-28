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    Гости будут нещадно разгромлены?

    «Бостон» — «Хьюстон». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 28 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Хьюстон»
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    «Хьюстон»
    Бостон. Стадион «Ти-Ди Гарден». Дата — 28 декабря. Время — 03:30 по мск. «Бостон» — «Хьюстон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 28 Декабря 2022 года

    «Бостон»

    У «Бостона» совсем недавно была серия из трех поражений подряд, но все лидеры уже вернулись в состав, и в последних двух матчах дружина Маззулы смогла выиграть у «Миннесоты» (121:109) и «Милуоки» (139:118).

    В игре против «оленей» солировал Джейсон Тэйтум, который набрал 41 очко. Джейлен Браун также в полном порядке и записал на свой счет 29 набранных очков.

    «Селтикс» отвоевали первую строчку в своей конференции как раз у «Милуоки» после победы над прямым конкурентом. При всем уважении к сопернику в лице «Хьюстона», но он даже не сможет доставить «Бостону» минимальный дискомфорт.

    «Хьюстон»

    «Хьюстон» продолжает проигрывать всем подряд и имеет уже шесть проигранных матчей в пассиве. В игре против полностью восстановившегося от травм «Бостона» шансы на успех минимальные.

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    У подопечных Стивена Сайласа не ладится игра из-за отсутствия опыта. Команда очень молодая и ей откровенно не хватает игроков, которые повидали на своем века достаточно битв и даже смогли что-то выиграть хотя бы на индивидуальном уровне.

    У «Хьюстона» на данный момент времени 9 побед и 24 поражения. Последнее место в конференции вполне закономерно, и пока что никаких возможностей уйти с него не предвидится. «Бостон» выиграл четыре последних матча между этими соперниками.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Бостона» — 1.07, победа «Хьюстона» — 9.40.

    Прогноз: У «Бостона» все травмированные лидеры вернулись в состав, поэтому «Хьюстону» пощады ждать не стоит.

    Альтернативный прогноз: Соперники не наберут большое количество набранных очков на двоих.

    Ставка: Ф1 (-18) с коэффициентом 2.42.

    Альтернативная ставка: ТМ 224 с коэффициентом 2.64.

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    «Бостон» — «Хьюстон»: прогноз, ставка (2.42), статистика, коэффициенты матча 28.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Гости будут нещадно разгромлены?
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