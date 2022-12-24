Филадельфия. Штат Пенсильвания. Арена «Веллс-Фарго-центр». Дата — 24 декабря. Время — 03:00 по мск. «Филадельфия» — «Лос-Анджелес Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

«Филадельфия» продолжает входить в Топ-5 Восточной конференции. Да, побеждает, но выше подняться не может. Конкуренты тоже не дают сбоя в игре.

В 30 матчах «Филадельфия» одержала 18 побед и проиграл 12 встреч. До первой тройки пока далеко. «76-е» пытаются достать идущий на четвёртом месте «Бруклин». Не хватает ещё двух побед.

Выигрышная серия «Филадельфии» составляет шесть матчей. После успешных игр с «Лос-Анджелес Лейкерс» (133:122), «Шарлотт» (131:113), «Сакраменто» (123:103), «Голден Стэйт» (118:106), «Торонто» (104:101), команда дома победила «Детройт» (113:93). Все шесть матчей команда провела на домашней арене «Веллс-Фарго-центр».

Тайриз Макси — один из лидеров «Филадельфии». Пока находится вне игры. Травму ноги американский защитник получил еще в домашнем матче против «Милуоки». Случилось это 19 ноября.

«Лос-Анджелес Клипперс»

Четыре победы в последних пяти матчах. Результат «Лос-Анджелес Клипперс». Команда вновь одержала победу. На этот раз в родных стенах был обыгран «Шарлотт» (126:105).

В этом поединке в составе «Клипперс» отлчился Пол Джордж. Баскетболист набрал 22 очка. До трипл-дабла не хватило двух подборов и двух передач.

В матче с «Шарлотт» травму лодыжки получил Джон Уолл. На пощадке он провел чуть больше 19 минут. Его участие в матче с «Филадельфией» пока под вопросом.

В Западной конференции «Клипперс» идет на 5-м месте. В 33 матчах баскетболисты из Лос-Анджелеса одержали 19 побед и потерпели 14 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Филадельфии» — 1.61, победа «Лос-Анджелес Клипперс» — 2.53.

Прогноз: Играют пятые команды своих конференций. Сложно выбрать победителя. Но «Филадельфия» выглядит предпочтительнее. Ее победная серия продолжает впечатлять.

Ставка: Победа «Филадельфии» (-10) с коэффициентом 3.05.

Альтернативный прогноз: Скорее всего соперники устроят открытый баскетбол. «Филадельфия» и «Лос-Анджелес Клипперс» сыграют результативно.

Альтернативная ставка: Тотал больше 217 с коэффициентом 2.05.