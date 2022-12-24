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    «Орландо» разберётся с конкурентом во Флориде?

    «Орландо» — «Сан-Антонио». Прогноз (к. 3.31), ставка на матч регулярки НБА, 24 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Орландо» — «Сан-Антонио»
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    Орландо. Штат Флорида. Арена «Эмвей-центр». Дата — 24 декабря. Время — 03:00 по мск. «Орландо» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 24 Декабря 2022 года

    «Орландо»

    «Орландо» начинает новую победную серию в регулярке. В гостях команда одержала вверх над «Хьюстоном» (116:110). В этом матче в составе победителей отмечаем результативную игру Франц Вагнера. Лидер «магов» набрал 25 очков.

    Предыдущая выигрышная серия «Орландо» составляла шесть (!) матчей. Дважды коллектив из Флориды обыграл одного из лидеров Востока «Бостон» (95:92 и 117:109), дважды было бито «Торонто» (113:109 и 111:99). А ещё переиграны «Лос-Анджелес Клипперс» (116:111) и «Атланта» (135:124).

    20 декабря — победный путь «Орландо» был прерван поражением от той же «Атланты» (125:126).

    В лазарете «Орландо» сейчас находится 4 баскетболиста. Речь о Айзеке (травма колена), Океке (травма колена), Саггсе (травма лодыжки) и Харрисе (травма подколенного сухожилия).

    «Орландо» поднялось в своей конференции на 13 место. В 33 матчах «Мэджик» одержал 12 победы и потерпел 21 поражение.

    «Сан-Антонио»

    Две победы в пяти матчах. Статистика последних игр «Сан-Антонио». В минувшем игровом дне регулярки команда проиграла «Нью-Орлеану» (117:126).

    Несмотря на поражение, в этом матче в составе «Сан-Антонио» отметим лучший КПД у Джереми Сохана. Польский защитник отправил в кольцо «пеликанов» 23 очка. До дабл-дабла не хватило одного подбора.

    Из лазарета вернулись сразу три игрока Джонсон, Лэнгфорд и Пёлтль. Они смогут помочь своей команде в матче против «Орландо».

    «Сан-Антонио» занимает 14 место в Западной конференции и имеет 10 побед при 21 поражении.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Орландо» — 1.29, победа «Сан-Антонио» — 3.10.

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    Прогноз: «Орландо» в этом матче фаворит. Команда в последних играх демонстрирует качественный баскетбол. Две победы над «Бостоном» — подтверждение. Так что наш выбору в пользу хозяев.

    Ставка: Фора «Орландо» (-8.5) с коэффициентом 2.07.

    Альтернативный прогноз: Можно ожидать, что перевес одной из команд будет незначительным.

    Альтернативная ставка: Победа одной из команд с разницей менее 8 очков с коэффициентом 2.25.

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    «Орландо» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 24.12.2022. Прогнозы на баскетбол. «Орландо» разберётся с конкурентом во Флориде?
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