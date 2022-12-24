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    Увезёт ли «Чикаго» победу из Нью-Йорка?

    «Нью-Йорк» — «Чикаго». Прогноз (к. 3.10), ставка на матч регулярки НБА, 24 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк» — «Чикаго»
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    Нью-Йорк. Арена «Мэдисон-сквер-гарден». Дата — 24 декабря. Время — 03:30 по мск. «Нью-Йорк» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 24 Декабря 2022 года

    «Нью-Йорк»

    Победная серия «Нью-Йорка» прервалась. Она насчитывала 8 матчей. В домашней игре клуб уступил «Торонто» (113:116). Разница всего в минус три очка. Несмотря на поражение отмечаем игру Ар Джей Барретта. Форвард «никсов» отправил в кольцо соперника 30 очков. Это практически вдое меньше, чем у Сиакама, который набрал 52 очка.

    До этого команда обыграла действующего чемпиона «Голден Стэйт» (132:94). В остальных матчах были обыграны «Индиана» (132:94), «Чикаго» (114:91 и 128:120), «Сакраменто» (112:99), «Шарлотт» (121:102), «Атланта» (113:89) и «Кливленд» (92:81).

    В лазарете команды пусто. Все баскетболисты в строю и готовы дать бой соперникам из Чикаго.

    Поражение в минувшем туре не повлияло на расположение «Нью-Йорка» в таблице. Команда провела 32 матча при 18 победах и 14 поражениях.

    «Чикаго»

    «Чикаго» выигрывает второй матч подряд в национальной ассоциации. Обе победы — в гостях. После успешной игры над «Майами» (113:103) последовала победа над «Атлантой» (110:108).

    Лучший КПД у игрока «Чикаго» Демара Дерозана. Лидер «быков» набрал 28 очков, совершил 6 подборов и сделал 5 передач.

    Ранее «Чикаго» преследовала чёрная полоса игр. Иллинойсцы проиграли «Миннесоте» (126:150), «Нью-Йорку» (91:114 и 120:128) и «Атланте» (122:123).

    В матче против «Атланты» игрок «Чикаго» Алекс Карузо получил травму плеча. Таким образом встреча с «Нью-Йорком» станет первой без его участия. Также в лазарете команды с травмой колена находится Лонзо Болл.

    После двух побед «Чикаго» закрепился на 11 месте в Восточной конференции. Иллинойсцы одержали 13 побед и потерпели 18 поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев: победа «Нью-Йорка» — 1.51, победа «Чикаго» — 3.10.

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    Прогноз: «Чикаго» вышел на победные релься. Клуб может продолжить победную серию до трех. Команда сейчас мотивирована.

    Ставка: Победа «Чикаго» с коэффициентом 3.10.

    Альтернативный прогноз: А можно перестраховать себя и сыграть на форе гостей.

    Альтернативная ставка: Фора «Чикаго» (+2.5) с коэффициентом 2.40.

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    «Нью-Йорк» — «Чикаго»: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 24.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Увезёт ли «Чикаго» победу из Нью-Йорка?
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