Нью-Йорк. Арена «Мэдисон-сквер-гарден». Дата — 24 декабря. Время — 03:30 по мск. «Нью-Йорк» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Йорк»

Победная серия «Нью-Йорка» прервалась. Она насчитывала 8 матчей. В домашней игре клуб уступил «Торонто» (113:116). Разница всего в минус три очка. Несмотря на поражение отмечаем игру Ар Джей Барретта. Форвард «никсов» отправил в кольцо соперника 30 очков. Это практически вдое меньше, чем у Сиакама, который набрал 52 очка.

До этого команда обыграла действующего чемпиона «Голден Стэйт» (132:94). В остальных матчах были обыграны «Индиана» (132:94), «Чикаго» (114:91 и 128:120), «Сакраменто» (112:99), «Шарлотт» (121:102), «Атланта» (113:89) и «Кливленд» (92:81).

В лазарете команды пусто. Все баскетболисты в строю и готовы дать бой соперникам из Чикаго.

Поражение в минувшем туре не повлияло на расположение «Нью-Йорка» в таблице. Команда провела 32 матча при 18 победах и 14 поражениях.

«Чикаго»

«Чикаго» выигрывает второй матч подряд в национальной ассоциации. Обе победы — в гостях. После успешной игры над «Майами» (113:103) последовала победа над «Атлантой» (110:108).

Лучший КПД у игрока «Чикаго» Демара Дерозана. Лидер «быков» набрал 28 очков, совершил 6 подборов и сделал 5 передач.

Ранее «Чикаго» преследовала чёрная полоса игр. Иллинойсцы проиграли «Миннесоте» (126:150), «Нью-Йорку» (91:114 и 120:128) и «Атланте» (122:123).

В матче против «Атланты» игрок «Чикаго» Алекс Карузо получил травму плеча. Таким образом встреча с «Нью-Йорком» станет первой без его участия. Также в лазарете команды с травмой колена находится Лонзо Болл.

После двух побед «Чикаго» закрепился на 11 месте в Восточной конференции. Иллинойсцы одержали 13 побед и потерпели 18 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Нью-Йорка» — 1.51, победа «Чикаго» — 3.10.

Прогноз: «Чикаго» вышел на победные релься. Клуб может продолжить победную серию до трех. Команда сейчас мотивирована.

Ставка: Победа «Чикаго» с коэффициентом 3.10.

Альтернативный прогноз: А можно перестраховать себя и сыграть на форе гостей.

Альтернативная ставка: Фора «Чикаго» (+2.5) с коэффициентом 2.40.