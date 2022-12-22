Кливленд. Огайо. «Рокет Мортгедж Филдхаус». Дата — 22 декабря. Время — 03:00 по мск. «Кливленд» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кливленд»

«Кливленд» одержал четвёртую победу подряд в своей конференции. Три успешные игры зафиксированы в домашней серии. Под удар попала «Юта» (122:99). В этом противостоянии в составе победителей отличился Донован Митчелл. Игрок набрал 23 очка.

«Кливленд» также нанёс поражения в родных стенах «Далласу» (100:99), «Индиане» (118:112) и в гостях переиграл «Даллас» (105:90).

Последнее поражение команды было зафиксировано 13 декабря. В гостях «кавалеристы» проиграли «Сан-Антонио» (111:112).

В лазарете «кавалеристов» по-прежнему три баскетболиста: Рубио, Уиндлер и Уэйд. Но команда и без них пока успешно выступает в регулярке.

«Кливленд» в этом сезоне регулярки провел 32 матча при 21 победе и 11 поражениях.

«Милуоки»

«Милуоки» — новый лидер Восточной конференции. Команда одержала вторую победу кряду и сместила с трона «Бостон», который потерпел два поражения подряд.

«Баксы» возглавили гонку после побед над «Ютой» (123:97) и «Нью-Орлеан» (128:119).

Яннис Адетокунбо — лидер «Милуоки». Матч с «Ютой» пропустил из-за травмы колена. А вот в поединке с «Нью-Орлеан» показал лучший результат. Грек оформил дабл-дабл из 42 очков 10 подборов.

«Милуоки» в этом сезоне провёл 30 матчей: 22 победы и 8 поражений. Результат команды впечатляет.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хозяев: победа «Кливленда» — 1.87, победа «Милуоки» — 2.23.

Прогноз: Битва Топ-3 команд Востока. Лидер «Милуоки» намерен не только сохранить место на троне, но и прервать победное шествие «Кливленда», который буквально наступает на пятки. Будет сложно, но реально.

Ставка: Победа «Милуоки» с коэффициентом 2.23.

Альтернативный прогноз: К тому же команды могут устроить результативную игру. Вторая наша ставка — сыграть на тотале.

Альтернативная ставка: Тотал больше 224.5 с коэффициентом 2.80.