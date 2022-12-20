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    Хозяева продолжат свою победную серию?

    «Филадельфия» — «Торонто». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НБА, 20 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Торонто»
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    «Филадельфия»
    Филадельфия. Стадион «Веллс Фарго Центр». Дата — 20 декабря. Время — 03:00 по мск. «Филадельфия» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 20 Декабря 2022 года

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» находится на победной тропе, и имеет в своем активе четыре победы в последних проведенных матчах. Такие серии уже случались, но в этот раз клуб из Пенсильвании выглядит максимально убедительно.

    Во всех четырех выигранных поединках лучшим во составе «76-х» был неподражаемый Эмбиид, который ни в одном из матчей не набрал меньше 30 очков. Партнеры в лице Харриса и Хардена прекрасно поддерживали своего центрового с помощью голевых пасов и отлично разыгрываемых комбинаций.

    На данный момент у «Филадельфии» на четыре победы больше, чем поражений: 16 побед при 12 проигрышах. Это позволяет дружине Дока Риверса занимать пятую позицию в своей конференции.

    «Торонто»

    «Торонто», в отличие от своего соперника по предстоящему матчу, вошел в стадию поражений и имеет уже пять подряд проигранных поединков. Сложно представить, что в таком состоянии «Рэпторз» могут оказать хоть какое-то сопротивление хозяевам на их паркете.

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    Во многом причиной таких удручающих результатов стала травма бедра Ануоби, который в половине сыгранных матчей был лучшим снайпером канадского клуба. В последних поединках основным добытчиком очков является Фред Ванвлит, но его усилий не хватает для побед.

    В игре против «Филадельфии» будет чрезвычайно тяжело, поскольку выиграть у сильного соперника на его территории будет неимоверно трудно не только из-за затянувшейся проигрышной серии «Торонто», и того, что последний очный матч между этими клубами завершился в пользу «76-х»

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хозяев в этом поединке: победа «Филадельфии» — 1.36, победа «Торонто» — 3.30.

    Прогноз: На данный период сезона хозяева выглядят куда убедительнее, поэтому их победа не поддается сомнению.

    Альтернативный прогноз: У гостей в последнее время определённые победы с реализацией, поэтому вероятность того, что они наберут большой тотал в этом матче, крайне низкая.

    Ставка: Ф1 (-11) с коэффициентом 2.52.

    Альтернативная ставка: ИТМ (2) 105 с коэффициентом 2.18.

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    «Филадельфия» — «Торонто»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 20.12.2022. Прогнозы на баскетбол. Хозяева продолжат свою победную серию?
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