Кульминация противостояния. На арене «Таргет-центр» в Миннеаполисе пройдет встреча «Миннесоты» и «Мемфиса». Дата — 30 апреля. Начало — 04:00 по мск «Миннесота Тимбервулвз» — «Мемфис Гриззлис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота Тимбервулвз»

«Миннесота» сенсационно стартовала в серии против «Мемфиса». Была уверенная победа (130:117). Причем сделали это в гостях. Центровой Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл: 29 очков и 13 подборов.

Победной стала и четвёртая игра. «Лесные волки» буквально вырвали «викторию» из рук «мишек» (119:118). Главный герой всё тот же — Таунс. И очередной дабл-дабл.

Матч пятый. В центре внимания снова Карл-Энтони Таунс. Баскетболист вновь зарабатывает дабл-дабл из 28 очков и 12 подборов. Но «Миннесота» в итоге терпит поражение.

В плей-офф «Лесные волки» пробились через плей-ин. В мини-турнире была одержана победа над «Клипперс» (109:104).

«Мемфис Гриззлис»

«Гризли» смогли восстановить равновесие (124:96). А затем выйти вперёд в серии (104:95). В обоих матчах дабл-дабл оформил защитник Джа Морант.

И вот пятая игра — домашняя. Тяжёлая победа с разницей всего 2 очка (111:109). Ключевая фигура клуба Джа Морант — снова на первом плане. Дабл-дабл из 30 очков и 13 подборов.

Отличились еще два баскетболиста. Партнёры по клубу Десмонд Бен заработал 25 очков. А Брэндон Кларк — дабл-дабл: 21 очко и 15 подборов.

Счёт в серии (3:2). Впереди «Гриззлис». Ещё одна победа выведет «мишек» в четвертьфинал НБА. Следующий соперник уже известен и имя ему «Голден Стэйт».

Прогноз и ставка

Букмекеры не могут выделить явного фаворита: победа «Миннесота Тимбервулвз» — 2.10, победа «Мемфис Гриззлис» — 2.00

Прогноз: Это битва не только команд, но и двух лидеров. Таунс vs Морант. «Лесные волки» vs «мишки». «Миннесота» vs «Гриззлис». Сложный выбор. Но мы рискнем за продление серии прекрасной дуэли.

Ставка — победа «Миннесота Тимбервулвз» за 2.10