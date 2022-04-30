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    «Миннесота Тимбервулвз» — «Мемфис Гриззлис». Прогноз (к.2.10), ставка на матч плей-офф НБA, 30 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота Тимбервулвз» — «Мемфис Гриззлис»
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    «Тимбервулвз» — «Гриззлис»
    Кульминация противостояния. На арене «Таргет-центр» в Миннеаполисе пройдет встреча «Миннесоты» и «Мемфиса». Дата — 30 апреля. Начало — 04:00 по мск «Миннесота Тимбервулвз» — «Мемфис Гриззлис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 30 Апреля 2022 года
    Миннесота
  • НБА. Плей-офф
    •  Миннесота 04:00 Мемфис Мемфис
  • НБА. Плей-офф
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    «Миннесота Тимбервулвз»

    «Миннесота» сенсационно стартовала в серии против «Мемфиса». Была уверенная победа (130:117). Причем сделали это в гостях. Центровой Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл: 29 очков и 13 подборов.

    Победной стала и четвёртая игра. «Лесные волки» буквально вырвали «викторию» из рук «мишек» (119:118). Главный герой всё тот же — Таунс. И очередной дабл-дабл.

    Матч пятый. В центре внимания снова Карл-Энтони Таунс. Баскетболист вновь зарабатывает дабл-дабл из 28 очков и 12 подборов. Но «Миннесота» в итоге терпит поражение.

    В плей-офф «Лесные волки» пробились через плей-ин. В мини-турнире была одержана победа над «Клипперс» (109:104).

    «Мемфис Гриззлис»

    «Гризли» смогли восстановить равновесие (124:96). А затем выйти вперёд в серии (104:95). В обоих матчах дабл-дабл оформил защитник Джа Морант.

    И вот пятая игра — домашняя. Тяжёлая победа с разницей всего 2 очка (111:109). Ключевая фигура клуба Джа Морант — снова на первом плане. Дабл-дабл из 30 очков и 13 подборов.

    Отличились еще два баскетболиста. Партнёры по клубу Десмонд Бен заработал 25 очков. А Брэндон Кларк — дабл-дабл: 21 очко и 15 подборов.

    Счёт в серии (3:2). Впереди «Гриззлис». Ещё одна победа выведет «мишек» в четвертьфинал НБА. Следующий соперник уже известен и имя ему «Голден Стэйт».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не могут выделить явного фаворита: победа «Миннесота Тимбервулвз» — 2.10, победа «Мемфис Гриззлис» — 2.00

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    Прогноз: Это битва не только команд, но и двух лидеров. Таунс vs Морант. «Лесные волки» vs «мишки». «Миннесота» vs «Гриззлис». Сложный выбор. Но мы рискнем за продление серии прекрасной дуэли.

    Ставка — победа «Миннесота Тимбервулвз» за 2.10

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    «Миннесота Тимбервулвз» — «Мемфис Гриззлис»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 30.04.2022. Прогнозы на баскетбол. История пяти игр
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