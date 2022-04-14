«Нью-Орлеан Пеликанс»
«Нью-Орлеан» — В Западной конференции показал девятый результат. «Пеликаны» в регулярке НБА одержали 36 побед и потерпели неудачу в 46 матчах.
В поледних турах луизианцы играли без мотивации. Зная, что вперед игры плей-ин игроки «Нью-Орлеан» дали слабину в матчах с «Уорриорз» (107:128) и «Гриззлис» (114:141).
«Сан-Антонио Спёрс»
«Спёрс» — итог выступления в регулярке — 10 позиция. У клуба по отношению к «Пеликанс» статистика немного хуже: 34 победы и 48 поражений.
«Техасцы» обеспечили место незадолго до финиша группового этапа. Как только «Лейкерс» Леброна Джеймся показал 11 результат в Западной конференции — южане расслабились. Итог три поражения от «Маверикс» (120:130), «Уорриорз» (94:100) и «Тимбервулвз» (121:127).
Прогноз и ставка
Бумекеры делают фаворитом пары «Нью-Орлеан»: на победу «Пеликанс» — 1.48, на победу «Спёрс» — 2.93.
В это паре невозможно угадать явного фаворита. Да, «Пеликанс» — на бумаге считается более приемлимым вариантом. Да, играют дома. Но практика в противостоянии оппонентов обратный эффект.
«Нью-Орлеан» уже уступал дважды «Сперсу» в этом сезон (103:107) и (114:124).
Интересный вариант ставка на победу «Сан-Антонио Спёрс» за 2.93.
Победитель пары «Пеликанс» (9 место) vs «Спёрс» (10 место) пройдет в следующий раунд плей-ин. Там счастливчик встретится с неудачником пары «Тимбервулвз» (7 место) vs «Клипперс» (8 место). Ну а дальше плей-офф НБА.