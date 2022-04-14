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    «Финикс» ждет

    «Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио». Прогноз (к. 2.93), ставка на матч NBA, 14 апреля 2022 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Сан-Антонио Спёрс
    Прогноз и ставки на «Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио»
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    «Сан-Антонио Спёрс»
    «Нью-Орлеан» и «Сан-Атонио» — в числе потенциального соперника «Финикса» в плей-офф НБА. Чтобы сыграть с чемпионом конференции нужно пройти две стадии плей-ин. Первый раунд уже 14 апреля. Игра пройдет на арена «Смути-кинг-центр» Начало в 04:30 — время мск. «Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нью-Орлеан Пеликанс»

    «Нью-Орлеан» — В Западной конференции показал девятый результат. «Пеликаны» в регулярке НБА одержали 36 побед и потерпели неудачу в 46 матчах.

    В поледних турах луизианцы играли без мотивации. Зная, что вперед игры плей-ин игроки «Нью-Орлеан» дали слабину в матчах с «Уорриорз» (107:128) и «Гриззлис» (114:141).

    «Сан-Антонио Спёрс»

    «Спёрс» — итог выступления в регулярке — 10 позиция. У клуба по отношению к «Пеликанс» статистика немного хуже: 34 победы и 48 поражений.

    «Техасцы» обеспечили место незадолго до финиша группового этапа. Как только «Лейкерс» Леброна Джеймся показал 11 результат в Западной конференции — южане расслабились. Итог три поражения от «Маверикс» (120:130), «Уорриорз» (94:100) и «Тимбервулвз» (121:127).

    Прогноз и ставка

    Бумекеры делают фаворитом пары «Нью-Орлеан»: на победу «Пеликанс» — 1.48, на победу «Спёрс» — 2.93.

    В это паре невозможно угадать явного фаворита. Да, «Пеликанс» — на бумаге считается более приемлимым вариантом. Да, играют дома. Но практика в противостоянии оппонентов обратный эффект.

    «Нью-Орлеан» уже уступал дважды «Сперсу» в этом сезон (103:107) и (114:124).
    Интересный вариант ставка на победу «Сан-Антонио Спёрс» за 2.93.

    Победитель пары «Пеликанс» (9 место) vs «Спёрс» (10 место) пройдет в следующий раунд плей-ин. Там счастливчик встретится с неудачником пары «Тимбервулвз» (7 место) vs «Клипперс» (8 место). Ну а дальше плей-офф НБА.

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    «Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка (2.93), статистика, коэффициенты матча 14.04.2022. Прогнозы на баскетбол. «Финикс» ждет
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