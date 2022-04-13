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    «Бостон» ждет соперника по раунду за плей-офф

    «Бруклин» — «Кливленд». Прогноз (к. 1.26), ставка на матч плей-ин НБА, 13 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бруклин» — «Кливленд»
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    Кевин Дюрант
    «Бруклин» и «Кливленд» — участники плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации. Игра пройдет на территории «Нетс», так как Нью-Йоркская команда заняла 7 место в регулярном чемпионате Западной конференции. А «Кливленд» — 8 место. Встреча пройдет 13 апреля в Нью-Йорке на арене «Барклайс-Центр». Начало поединка в 02:00 по мск. «Бруклин» — «Кливленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    Победитель пары в плей-офф сразится с «Бостоном». У проигравшего еще будет шанс. Во втором раунде плей-ин неудачник пары встретится с победителем пары «Атланта» (9 место) — «Шарлотт» (10 место).

    «Бруклин»

    «Бруклин Нетс» — занял 7 место в регулярке. В 82 встречах клуб одержал 44 победы и потерпел 38 поражений.

    В последних пяти матчах «Нетс» одержал четыре победы: «Пэйсерс» (134:126), «Кавальерс» (118:107), «Никс» (110:98), «Рокетс» (118:105).

    «Кливленд Кавальерс»

    «Кливленд Кавальерс» — 8 клуб НБА на Востоке. Статистика точно такая же, как и у «Бруклина». Однако, «Кливленд» уступил им в личных поединках «регулярки».

    В концовке группового этапа «Кавальерс» потерпел три поражения: «Нетс» (107:118), «Мэджик» (115:120), «Севенти Сиксерс» (108:112). Но в заключительной игре удалось одержать победу над командой «Бакс» (133:115).

    Прогноз и ставка

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам площадки: победа «Нетс» — 1.24, победа «Кливленд» — 5.20.

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    Команда «Бруклин Нетс» явный фаворит пары. В «регулярке» баскетболисты из Ньюй-Йорка дважды обыграли соперника. И могут повторить это вновь.

    Ставка на матч — победа «Бруклин Нетс» за 1.26.

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    «Бруклин» — «Кливленд»: прогноз, ставка (1.26), статистика, коэффициенты матча 13.04.2022. Прогнозы на баскетбол. «Бостон» ждет соперника по раунду за плей-офф
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