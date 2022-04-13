«Бруклин»
«Бруклин Нетс» — занял 7 место в регулярке. В 82 встречах клуб одержал 44 победы и потерпел 38 поражений.
В последних пяти матчах «Нетс» одержал четыре победы: «Пэйсерс» (134:126), «Кавальерс» (118:107), «Никс» (110:98), «Рокетс» (118:105).
«Кливленд Кавальерс»
«Кливленд Кавальерс» — 8 клуб НБА на Востоке. Статистика точно такая же, как и у «Бруклина». Однако, «Кливленд» уступил им в личных поединках «регулярки».
В концовке группового этапа «Кавальерс» потерпел три поражения: «Нетс» (107:118), «Мэджик» (115:120), «Севенти Сиксерс» (108:112). Но в заключительной игре удалось одержать победу над командой «Бакс» (133:115).
Прогноз и ставка
В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам площадки: победа «Нетс» — 1.24, победа «Кливленд» — 5.20.
Команда «Бруклин Нетс» явный фаворит пары. В «регулярке» баскетболисты из Ньюй-Йорка дважды обыграли соперника. И могут повторить это вновь.
Ставка на матч — победа «Бруклин Нетс» за 1.26.