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    Удастся ли «Кливленду» обыграть «Шарлотт»?

    «Шарлотт» — «Кливленд». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 5 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шарлотт» — «Кливленд»
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    Кевин Лав
    В субботу, 5 февраля, «Шарлотт» примет «Кливленд» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Спектрум-центр», начнется в 03:00 по московскому времени. «Шарлотт» — «Кливленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Шарлотт»

    «Шарлотт» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 28 побед и 24 поражения.

    Обыграв «Индиану» (158:126) и «Лейкерс» (117:114), «Хорнетс» в двух последних матчах уступили «Клипперс» (90:115) и «Бостону» (107:113).

    В игре против «Селтикс» самым результативным стал Ламело Болл — 38 очков, 9 передач и 6 подборов. Терри Розир добавил 23 очка и 5 подборов, а Пи Джей Вашингтон — 16 очков и 7 подборов.

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    После травм у «Шарлотт» восстанавливаются Джален Макдэниелс и Гордон Хэйворд.

    «Кливленд»

    «Кливленд» идет пятым в турнирной таблице Восточной конференции с 31 победой и 21 поражением.

    В 12 последних матчах баскетболисты «Кавальерс» проиграли лишь трижды. Накануне они не справились с «Хьюстоном» (104:115).

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    • У проигравших Эван Мобли оформил дабл-дабл из 29 очков и 12 подборов. Кевин Лав записал себе в актив 21 очко и 13 подборов, а Джеди Осман — 13 очков.

    У «Кливленда» до конца сезона выбыли Коллин Секстон и Рики Рубио. Также травмы залечивают Дариус Гарлэнд и Лаури Маркканен.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Шарлотт» — 1.52, победа «Кливленда» — 2.45.

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    После обидного поражения от «Рокетс», как нам кажется, «Кавальерс» не имеют права на ошибку и обязаны реабилитироваться.

    Они выиграли девять из 12 последних игр и не проигрывали дважды подряд с 24 ноября прошлого года. Ну и поскольку «Хорнетс» не отличаются стабильностью, наш прогноз и ставка — «победа "Кливленда" с форой +4,5» за 1.87.

    Также возьмем «тотал меньше 218,5» за 1.87. Да, у «Шарлотт» классная атака, но сейчас она не так сильна, к тому же «Кливленд» относится к числу тех команд, у которых великолепная оборона.

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    «Шарлотт» — «Кливленд»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 05.02.2022. Прогнозы на баскетбол. Удастся ли «Кливленду» обыграть «Шарлотт»?
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