В пятницу, 4 февраля, «Торонто» примет «Чикаго» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Скотиабанк», начнется в 03:30 по московскому времени. «Торонто» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто»

«Торонто» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 26 побед и 23 поражения.

В трех последних встречах «Рэпторс» обыграли «Майами» (124:120 ОТ), «Атланту» (106:100) и снова «Майами» (110:106).

В недавней игре против «Хит» самым результативным стал Гари Трент — 33 очка. Фред Ванвлит добавил 21 балл, а Паскаль Сиакам — 16 очков и 14 подборов.

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Среди травмированных у «Торонто» значится только Кем Берч.

«Чикаго»

«Чикаго» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции с 32 победами и 18 поражениями.

В пяти предыдущих встречах «Чикаго» уступил только «Сан-Антонио» (122:131), обыграв «Оклахому» (111:110), «Торонто» (111:105), «Портленд» (130:116) и «Орландо» (126:115).

В поединке против «Мэджик» Демар Дерозан оформил дабл-дабл из 29 очков и 10 передач. Зак Лавин отметился 26 баллами, а Никола Вучевич — 18 баллами и 13 подборами.

После травм у «Чикаго» восстанавливаются Деррик Джонс, Лонзо Болл, Алекс Карузо и Патрик Уильямс.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Торонто» — 1.62, победа «Чикаго» — 2.20.

Трудно отдать кому-то инициативу, поскольку обе команды вышли на победный путь.

В прошлом месяце «Буллз» пребывали в кризисе, который был во многом связан с травмами, но сейчас у них нет серьезных кадровых проблем.

«Рэпторз» в целом тоже здоровы, но, поскольку им не хватает стабильности по сезону, наш прогноз и ставка — «победа "Чикаго" с форой +3,5» за 1.82.

Так как Дерозан, Лавин и Вучевич играют очень результативно, еще один вариант — «индивидуальный тотал "Чикаго" больше 110,5» за 1.95.