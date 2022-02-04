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    Сохранит ли «Чикаго» лидерство в Восточной конференции?

    «Торонто» — «Чикаго». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 4 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Чикаго»
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    Зак Лавин
    В пятницу, 4 февраля, «Торонто» примет «Чикаго» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Скотиабанк», начнется в 03:30 по московскому времени. «Торонто» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Торонто»

    «Торонто» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 26 побед и 23 поражения.

    В трех последних встречах «Рэпторс» обыграли «Майами» (124:120 ОТ), «Атланту» (106:100) и снова «Майами» (110:106).

    В недавней игре против «Хит» самым результативным стал Гари Трент — 33 очка. Фред Ванвлит добавил 21 балл, а Паскаль Сиакам — 16 очков и 14 подборов.

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    Среди травмированных у «Торонто» значится только Кем Берч.

    «Чикаго»

    «Чикаго» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции с 32 победами и 18 поражениями.

    В пяти предыдущих встречах «Чикаго» уступил только «Сан-Антонио» (122:131), обыграв «Оклахому» (111:110), «Торонто» (111:105), «Портленд» (130:116) и «Орландо» (126:115).

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    • В поединке против «Мэджик» Демар Дерозан оформил дабл-дабл из 29 очков и 10 передач. Зак Лавин отметился 26 баллами, а Никола Вучевич — 18 баллами и 13 подборами.

    После травм у «Чикаго» восстанавливаются Деррик Джонс, Лонзо Болл, Алекс Карузо и Патрик Уильямс.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Торонто» — 1.62, победа «Чикаго» — 2.20.

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    Трудно отдать кому-то инициативу, поскольку обе команды вышли на победный путь.

    В прошлом месяце «Буллз» пребывали в кризисе, который был во многом связан с травмами, но сейчас у них нет серьезных кадровых проблем.

    «Рэпторз» в целом тоже здоровы, но, поскольку им не хватает стабильности по сезону, наш прогноз и ставка — «победа "Чикаго" с форой +3,5» за 1.82.

    Так как Дерозан, Лавин и Вучевич играют очень результативно, еще один вариант — «индивидуальный тотал "Чикаго" больше 110,5» за 1.95.

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    «Торонто» — «Чикаго»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 04.02.2022. Прогнозы на баскетбол. Сохранит ли «Чикаго» лидерство в Восточной конференции?
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