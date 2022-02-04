В пятницу, 4 февраля, «Клипперс» примут «Лейкерс» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Crypto.com», начнется в 06:00 по московскому времени. «Клипперс» — «Лейкерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Клипперс»

«Клипперс» занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 26 побед и 27 поражений.

В трех последних матчах подопечные Тайрона Лю обыграли только «Шарлотт» (115:90), уступив «Майами» (114:121) и «Индиане» (116:122).

В игре против «Пэйсерс» Амир Коффи набрал 27 очков. Реджи Джексон добавил 21 балл и 5 передач, а Серж Ибака — 14 очков и 11 подборов.

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После травм у «Клипперс» восстанавливаются Джей Скрабб, Ивица Зубац, Кен Джонсон, Джейсон Престон, Пол Джордж и Кавай Леонард.

«Лейкерс»

«Лейкерс» расположились на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 25 победами и 27 поражениями.

Проиграв «Филадельфии» (87:105), «Шарлотт» (114:117) и «Атланте» (121:129), команда Фрэнка Вогеля обыграла «Портленд» (99:94).

В поединке с «Трэйл Блэйзерс» Энтони Дэвис набрал 30 очков и сделал 15 подборов. Кармело Энтони отметился 24 баллами и 8 подборами, а Расселл Уэстбрук к 9 очкам добавил 13 передач и 10 подборов.

За «Лейкерс» из-за травм пока не готовы играть Леброн Джеймс и Кендрик Нанн.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Клипперс» — 1.69, победа «Лейкерс» — 2.10.

Без Джорджа и Леонарда подопечные Тайрона Лю смотрятся не так грозно. Впрочем, они уже привыкли играть без своих лидеров и крайне редко становятся мальчиками для битья, во многом благодаря игре Коффи, Теренса Мэнна и Люка Кеннарда.

Поскольку «Лейкерс» сыграют без Леброна, наш прогноз и ставка — «победа "Клипперс" с форой -2,5» за 1.87.

Также возьмем «тотал меньше 218,5» за 1.87, ведь атакующий команд обеих команд сейчас ограничен.