В понедельник, 31 января, «Орландо» примет «Даллас» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Эмвей-центр», начнется в 03:00 по московскому времени. «Орландо» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Орландо»

«Орландо» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 10 побед и 40 поражений.

Хотя на прошлой неделе «Мэджик» обыграли «Чикаго» (114:95) и «Детройт» (119:103), нужно понимать, что победы им даются очень тяжело.

В игре против «Пистонс» Франц Вагнер набрал 24 очка. Терренс Росс добавил 21 балл, а Мохамед Бамба оформил дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов.

Все прогнозы на НБА

В лазарете «Орландо» находятся Маркелл Фульц, Ар Джей Хэмптон, Майкл Картер-Уильямс, Джонатан Айзек и Итуан Мур.

«Даллас»

«Даллас» расположился на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 29 победами и 21 поражением.

В четырех последних матчах «Маверикс» уступили только «Голден Стэйт» (130:92), обыграв «Мемфис» (104:91), «Портленд» (132:112) и «Индиану» (132:105).

Во встрече с «Пэйсерс» самым результативным стал Лука Дончич – 30 очков, 12 передач и 6 подборов. Реджи Баллок набрал 23 очка, Максимилиан Клебер — 15 очков и 14 подборов.

Среди травмированных у «Далласа» значатся Кристапс Порзингис, Стерлинг Браун и Тим Хардуэй-младший.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Далласа» — 1.41, победа «Орландо» — 2.90.

«Мэджик» проиграли пять из семи последних встреч и восемь из последних десяти домашних поединков. Это одна из худших команд НБА, которая одинаково плохо играет как дома, так и в гостях.

У «Маверикс» есть некоторые кадровые проблемы, но даже одного Дончича будет достаточно для того, чтобы добыть нужный результат. Наш прогноз и ставка — «победа "Далласа" с форой -5,5» за 1.85.

Также возьмем «индивидуальный тотал "Далласа" больше 108,5» за 1.80, учитывая слабость обороны «Орландо».