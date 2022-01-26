«Вашингтон»
«Вашингтон» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 23 победы и 24 поражения.
В трех последних матчах «Уизардс» поочередно проиграли «Бруклину» (118:119), «Торонто» (105:109) и «Бостону» (87:116).
Самым результативным в поединке с «Селтикс» стал Брэдли Бил — 19 очков, 7 передач и 5 подборов. Дени Авдия добавил 13 баллов, а Кайл Кузьма – 12.
Серьезных кадровых проблем у «Вашингтона» в настоящее время нет.
«Клипперс»
«Клипперс» идут девятыми в турнирной таблице Западной конференции с 23 победами и 25 поражениями.
С начала прошлой недели калифорнийцы успели обыграть «Индиану» (139:133) и «Филадельфию» (102:101), а также уступить «Денверу» (128:130 ОТ) и «Нью-Йорку» (102:110).
В поединке против «Никс» Реджи Джексон набрал 26 очков и сделал 5 подборов. Ивица Зубац оформил дабл-дабл из 17 очков и 14 подборов. Люк Кеннард добавил 14 баллов.
Среди травмированных у «Клипперс» значатся Джейсон Престон, Пол Джордж и Кавай Леонард.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Вашингтона» — 1.54, победа «Клипперс» — 2.50.
Травмы имеют ощутимое влияние на успех калифорнийцев. Оставшись без Джорджа и Леонарда, трудно понять, как вообще они собираются набирать очки.
В то же время «Уизардс» остаются едва ли не самой здоровой командой в НБА. Дома они играют хорошо, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Вашингтона" с форой -4,5» за 1.90.
Также берем «индивидуальный тотал Брэдли Била больше 22,5» за 1.90.