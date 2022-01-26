В среду, 26 января, «Вашингтон» примет «Клипперс» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет арене «Кэпитал Уан», начнется в 03:00 по московскому времени. «Вашингтон» — «Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

«Вашингтон» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 23 победы и 24 поражения.

В трех последних матчах «Уизардс» поочередно проиграли «Бруклину» (118:119), «Торонто» (105:109) и «Бостону» (87:116).

Самым результативным в поединке с «Селтикс» стал Брэдли Бил — 19 очков, 7 передач и 5 подборов. Дени Авдия добавил 13 баллов, а Кайл Кузьма – 12.

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Серьезных кадровых проблем у «Вашингтона» в настоящее время нет.

«Клипперс»

«Клипперс» идут девятыми в турнирной таблице Западной конференции с 23 победами и 25 поражениями.

С начала прошлой недели калифорнийцы успели обыграть «Индиану» (139:133) и «Филадельфию» (102:101), а также уступить «Денверу» (128:130 ОТ) и «Нью-Йорку» (102:110).

В поединке против «Никс» Реджи Джексон набрал 26 очков и сделал 5 подборов. Ивица Зубац оформил дабл-дабл из 17 очков и 14 подборов. Люк Кеннард добавил 14 баллов.

Среди травмированных у «Клипперс» значатся Джейсон Престон, Пол Джордж и Кавай Леонард.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Вашингтона» — 1.54, победа «Клипперс» — 2.50.

Травмы имеют ощутимое влияние на успех калифорнийцев. Оставшись без Джорджа и Леонарда, трудно понять, как вообще они собираются набирать очки.

В то же время «Уизардс» остаются едва ли не самой здоровой командой в НБА. Дома они играют хорошо, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Вашингтона" с форой -4,5» за 1.90.

Также берем «индивидуальный тотал Брэдли Била больше 22,5» за 1.90.