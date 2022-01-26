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    Насколько успешным будет вояж «Клипперс» в Вашингтон?

    «Вашингтон» — «Клипперс». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 26 января 2022 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Вашингтон Уизардс Прогнозы на Лос-Анджелес Клипперс
    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Клипперс»
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    Брэдли Бил
    В среду, 26 января, «Вашингтон» примет «Клипперс» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет арене «Кэпитал Уан», начнется в 03:00 по московскому времени. «Вашингтон» — «Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 26 Января 2022 года

    «Вашингтон»

    «Вашингтон» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 23 победы и 24 поражения.

    В трех последних матчах «Уизардс» поочередно проиграли «Бруклину» (118:119), «Торонто» (105:109) и «Бостону» (87:116).

    Самым результативным в поединке с «Селтикс» стал Брэдли Бил — 19 очков, 7 передач и 5 подборов. Дени Авдия добавил 13 баллов, а Кайл Кузьма – 12.

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    Серьезных кадровых проблем у «Вашингтона» в настоящее время нет.

    «Клипперс»

    «Клипперс» идут девятыми в турнирной таблице Западной конференции с 23 победами и 25 поражениями.

    С начала прошлой недели калифорнийцы успели обыграть «Индиану» (139:133) и «Филадельфию» (102:101), а также уступить «Денверу» (128:130 ОТ) и «Нью-Йорку» (102:110).

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    • В поединке против «Никс» Реджи Джексон набрал 26 очков и сделал 5 подборов. Ивица Зубац оформил дабл-дабл из 17 очков и 14 подборов. Люк Кеннард добавил 14 баллов.

    Среди травмированных у «Клипперс» значатся Джейсон Престон, Пол Джордж и Кавай Леонард.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Вашингтона» — 1.54, победа «Клипперс» — 2.50.

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    Травмы имеют ощутимое влияние на успех калифорнийцев. Оставшись без Джорджа и Леонарда, трудно понять, как вообще они собираются набирать очки.

    В то же время «Уизардс» остаются едва ли не самой здоровой командой в НБА. Дома они играют хорошо, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Вашингтона" с форой -4,5» за 1.90.

    Также берем «индивидуальный тотал Брэдли Била больше 22,5» за 1.90.

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    «Вашингтон» — «Клипперс»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 26.01.2022. Прогнозы на баскетбол. Насколько успешным будет вояж «Клипперс» в Вашингтон?
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