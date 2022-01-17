В понедельник, 17 января, «Миннесота» примет «Голден Стэйт» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Таргет-центр», начнется в 04:00 по московскому времени. «Миннесота» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота»

«Миннесота» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 20 побед и 22 поражения.

Одержав четыре победы подряд, баскетболисты «Тимбервулвз» поочередно проиграли «Нью-Орлеану» (125:128) и «Мемфису» (108:116).

В поединке против «Гриззлиз» Энтони Эдвардс набрал 30 очков, Д'Анджело Расселл — 29, а Карл-Энтони Таунс добавил 25 очков и 9 подборов.

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На карантине у «Миннесоты» находятся Джордан Маклафлин и Леандро Больмаро. Травму залечивает Джейлен Ноуэлл.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» идет вторым в турнирной таблице Западной конференции с 31 победой и 11 поражениями.

В трех последних матчах «Уорриорз» уступили «Мемфису» (108:116) и «Милуоки» (99:118), а также разгромили «Чикаго» (138:96).

Во встрече с «Буллз» Жонатан Куминга отметился 25 баллами, Джордан Пул — 22 баллами, а Эндрю Уиггинс – 21. Стеф Карри добавил в копилку команды 19 очков.

Среди травмированных у «Голден Стэйт» значатся Гэри Пэйтон II, Стеф Карри, Джеймс Уайзмен и Дрэймонд Грин.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Миннесоты» — 1.52, победа «Голден Стэйт» — 2.45.

Почти в каждой встрече этого сезона «Уорриорз» стараются показывать свой максимум и играть на победу.

Однако в этом случае у «Голден Стэйт» мало шансов. Почему? Дело в потере двух ключевых игроков — Грина и Карри. И если без первого они уже приспособились достойно обороняться, то потеря Стефа сильно снизит продуктивность атаки. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Миннесоты" с форой -4,5» за 1.87.

Как уже было сказано, без Карри результативность гостей, скорее всего, снизится, так что еще один вариант — «тотал меньше 219,5» за 1.87.