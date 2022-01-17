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    Помешает ли отсутствие Карри одержать победу «Голден Стэйт»?

    «Миннесота» — «Голден Стэйт». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 17 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Голден Стэйт»
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    Стеф Карри
    В понедельник, 17 января, «Миннесота» примет «Голден Стэйт» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Таргет-центр», начнется в 04:00 по московскому времени. «Миннесота» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 17 Января 2022 года

    «Миннесота»

    «Миннесота» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 20 побед и 22 поражения.

    Одержав четыре победы подряд, баскетболисты «Тимбервулвз» поочередно проиграли «Нью-Орлеану» (125:128) и «Мемфису» (108:116).

    В поединке против «Гриззлиз» Энтони Эдвардс набрал 30 очков, Д'Анджело Расселл — 29, а Карл-Энтони Таунс добавил 25 очков и 9 подборов.

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    На карантине у «Миннесоты» находятся Джордан Маклафлин и Леандро Больмаро. Травму залечивает Джейлен Ноуэлл.

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» идет вторым в турнирной таблице Западной конференции с 31 победой и 11 поражениями.

    В трех последних матчах «Уорриорз» уступили «Мемфису» (108:116) и «Милуоки» (99:118), а также разгромили «Чикаго» (138:96).

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    • Во встрече с «Буллз» Жонатан Куминга отметился 25 баллами, Джордан Пул — 22 баллами, а Эндрю Уиггинс – 21. Стеф Карри добавил в копилку команды 19 очков.

    Среди травмированных у «Голден Стэйт» значатся Гэри Пэйтон II, Стеф Карри, Джеймс Уайзмен и Дрэймонд Грин.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Миннесоты» — 1.52, победа «Голден Стэйт» — 2.45.

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    Почти в каждой встрече этого сезона «Уорриорз» стараются показывать свой максимум и играть на победу.

    Однако в этом случае у «Голден Стэйт» мало шансов. Почему? Дело в потере двух ключевых игроков — Грина и Карри. И если без первого они уже приспособились достойно обороняться, то потеря Стефа сильно снизит продуктивность атаки. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Миннесоты" с форой -4,5» за 1.87.

    Как уже было сказано, без Карри результативность гостей, скорее всего, снизится, так что еще один вариант — «тотал меньше 219,5» за 1.87.

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    «Миннесота» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 17.01.2022. Прогнозы на баскетбол. Помешает ли отсутствие Карри одержать победу «Голден Стэйт»?
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