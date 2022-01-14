В пятницу, 14 января, «Денвер» примет «Портленд» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Болл», начнется в 06:00 по московскому времени. «Денвер» — «Портленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Денвер»

«Денвер» идет шестым в турнирной таблице Западной конференции, выиграв 20 матчей из 39.

Обыграв «Сакраменто» (121:111) и «Оклахому» (99:95), «Наггетс» накануне потерпели поражение от «Клипперс» (85:87).

Никола Йокич был близок к трипл-даблу — 21 очко, 13 подборов и 8 передач, а самым результативным стал Аарон Гордон с 30 очками и 12 подборами. 12 баллов принес Джефф Грин.

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После травм у «Денвера» восстанавливаются Маркус Ховард, Уилл Бартон, Родни Макгрудер, Влатко Чанчар, Майкл Портер, Пи Джей Дозьер и Джамал Маррей.

«Портленд»

«Портленд» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции с 16 победами и 24 поражениями.

В недавно завершившейся домашней серии «Трэйл Блэйзерс» уступили «Майами» (109:115) и «Кливленду» (101:114), выиграв у «Сакраменто» (103:88) и «Бруклина» (114:108).

Во встрече с «Нетс» Анферни Саймонс набрал 23 очка, сделал 11 передач и 6 подборов. Роберт Ковингтон добавил 21 балл, а Бен Маклемор — 20 баллов.

За «Портленд» не готовы играть Саймонс, Дамиан Лиллард, Коди Зеллер, Ларри Нэнс, Си Джей Макколлум и Норман Пауэлл.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Денвера» — 1.24, победа «Портленда» — 4.10.

«Наггетс» будут полны решимости загладить досадное поражение от «Клипперс», и трудно найти лучшего соперника, чем «Трэйл Блэйзерс», чтобы сделать это.

«Портленд» — худшая выездная команда НБА, которая к тому же осталась без лидеров — Лилларда, Макколлума и Саймонса. Наш прогноз и ставка — «победа "Денвера" с форой -8,5» за 1.90.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Денвера" больше 112,5» за 1.87.