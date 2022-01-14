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    Воспользуется ли «Денвер» выездной слабостью «Портленда»?

    «Денвер» — «Портленд». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 14 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Портленд»
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    Аарон Гордон
    В пятницу, 14 января, «Денвер» примет «Портленд» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Болл», начнется в 06:00 по московскому времени. «Денвер» — «Портленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Денвер»

    «Денвер» идет шестым в турнирной таблице Западной конференции, выиграв 20 матчей из 39.

    Обыграв «Сакраменто» (121:111) и «Оклахому» (99:95), «Наггетс» накануне потерпели поражение от «Клипперс» (85:87).

    Никола Йокич был близок к трипл-даблу — 21 очко, 13 подборов и 8 передач, а самым результативным стал Аарон Гордон с 30 очками и 12 подборами. 12 баллов принес Джефф Грин.

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    После травм у «Денвера» восстанавливаются Маркус Ховард, Уилл Бартон, Родни Макгрудер, Влатко Чанчар, Майкл Портер, Пи Джей Дозьер и Джамал Маррей.

    «Портленд»

    «Портленд» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции с 16 победами и 24 поражениями.

    В недавно завершившейся домашней серии «Трэйл Блэйзерс» уступили «Майами» (109:115) и «Кливленду» (101:114), выиграв у «Сакраменто» (103:88) и «Бруклина» (114:108).

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    • Во встрече с «Нетс» Анферни Саймонс набрал 23 очка, сделал 11 передач и 6 подборов. Роберт Ковингтон добавил 21 балл, а Бен Маклемор — 20 баллов.

    За «Портленд» не готовы играть Саймонс, Дамиан Лиллард, Коди Зеллер, Ларри Нэнс, Си Джей Макколлум и Норман Пауэлл.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Денвера» — 1.24, победа «Портленда» — 4.10.

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    «Наггетс» будут полны решимости загладить досадное поражение от «Клипперс», и трудно найти лучшего соперника, чем «Трэйл Блэйзерс», чтобы сделать это.

    «Портленд» — худшая выездная команда НБА, которая к тому же осталась без лидеров — Лилларда, Макколлума и Саймонса. Наш прогноз и ставка — «победа "Денвера" с форой -8,5» за 1.90.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Денвера" больше 112,5» за 1.87.

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    «Денвер» — «Портленд»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 14.01.2022. Прогнозы на баскетбол. Воспользуется ли «Денвер» выездной слабостью «Портленда»?
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