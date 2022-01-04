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    Подтвердит ли «Голден Стэйт» статус лучшей команды НБА?

    «Голден Стэйт» — «Майами». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 4 января 2022 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Голден Стэйт Уорриорз Прогнозы на Майами Хит
    Прогноз и ставки на «Голден Стэйт» — «Майами»
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    Стеф Карри
    Во вторник, 4 января, «Голден Стэйт» примет «Майами» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Чейз-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Голден Стэйт» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея на своем счету 28 побед и семь поражений.

    В пяти последних матчах «Уорриорз» проиграли только «Денверу» (86:89), выиграв у «Сакраменто» (113:98), «Мемфиса» (113:104), «Финикса» (116:107) и «Юты» (123:116).

    В поединке с «Джаз» Стеф Карри записал себе в актив 28 очков, 9 передач и 6 подборов. Эндрю Уиггинс добавил 25 очков, а Отто Портер — 20 очков, 8 передач и 7 подборов.

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    Среди травмированных у «Голден Стэйт» значатся Клэй Томпсон и Джеймс Уайзмен.

    «Майами»

    «Майами» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 23 победами и 14 поражениями.

    Одержав пять побед подряд, накануне баскетболисты «Хит» в гостях уступили «Сакраменто» (113:115).

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    • Самыми результативными у проигравших стали Тайлер Хирроу и Омер Юртсевен, набравшие по 22 очка. При этом центровой собрал еще 16 подборов. Джимми Батлер отметился 21 баллом, 6 подборами и 5 передачами.

    В лазарете «Майами» находятся Юдонис Хаслем, Макс Страс, Кези Окпала, Дуэйн Дедмон, Маркифф Моррис, Маркус Гарретт, Данкан Робинсон, Гэйб Винсент, Пи Джей Такер, Виктор Оладипо и Бэм Адебайо.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Голден Стэйт» — 1.25, победа «Майами» — 3.70.

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    «Уорриорз» — не только лучшая команда в сводной турнирной таблице, но и лучшая команда в домашних встречах, где она проиграла всего трижды.

    Флоридцы тоже сильны, но текущая выездная серия не сулит им ничего хорошего, учитывая серьезные кадровые проблемы.

    Да, Стив Керр тоже не может рассчитывать на Томпсона и Уайзмена, но все же эти потери несопоставимы с потерями «Майами». Наш прогноз и ставка — «победа "Голден Стэйт" с форой -7,5» за 1.82.

    Еще один вариант — «тотал меньше 218,5» за 1.97. Мы имеем дело с командами, входящими в топ-3 лиги по игре в обороне, поэтому, нам кажется, большого количества набранных очков здесь ждать не стоит.

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    «Голден Стэйт» — «Майами»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 04.01.2022. Прогнозы на баскетбол. Подтвердит ли «Голден Стэйт» статус лучшей команды НБА?
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