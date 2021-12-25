В субботу, 25 декабря, «Нью-Йорк» примет «Атланту» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Мэдисон Сквер Гарден», начнется в 20:00 по московскому времени. «Нью-Йорк» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Йорк»

«Нью-Йорк» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 14 побед и 18 поражений.

В четырех последних матчах «Никс» выиграли у «Хьюстона» (116:103) и «Детройта» (105:91), уступив «Бостону» (107:114) и «Вашингтону» (117:124).

В игре с «Уизардс» Кемба Уокер записал себе в актив 44 очка, 9 подборов и 8 передач. Джулиус Рэндл добавил 23 балла и 9 подборов, а Алекс Беркс — 20 баллов и 7 подборов.

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На карантине у «Никс» находятся Кевин Нокс, Ар Джей Барретт, Нерленс Ноэль, Майлз Макбрайд и Иммануэль Куикли. Травмы залечивают Деррик Роуз и Лука Саманич.

«Атланта»

«Атланта» расположилась на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 15 победами и 16 поражениями.

Проиграв «Денверу» (115:133) и «Орландо» (98:104), «Хоукс» накануне одержали победу над «Филадельфией» (98:96).

В поединке против «Сиксерс» Кэм Реддиш набрал 18 очков, Джон Коллинс — 17, Богдан Богданович — 15, а Скайлар Мэйс оформил дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов.

Из-за коронавируса за «Атланту» не могут играть Трей Янг, Клинт Капела, Данилор Галлинари, Лу Уильямс, Тимоте Луваву-Кабарро, Шариф Купер и Кевин Хьюртер. После травм восстанавливаются Деандре Хантер, Реддиш и Дилон Райт.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Нью-Йорка» — 1.61, победа «Атланты» — 2.30.

Эта игра станет первой в программе рождественского дня. И хотя встреча, возможно, не будет столь зрелищной, как планировалось, из-за череды травм и влияния коронавируса, она все равно должна быть интересной.

Хотя на бумаге состав «Никс» выглядит привлекательнее, у них не такая сплоченная команда, как у «Хоукс». Наш прогноз и ставка — «победа "Атланты" с форой +3,5» за 1.90.

Также возьмем «тотал больше 214,5» за 1.90 в надежде на то, что баскетболисты в праздничный день будут играть чуть более расслабленно в обороне.