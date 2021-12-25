ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего Симеоне«Атлетико» потерял лицо: Симеоне нужна новая философия Россияне выиграли золото ОИ-2018Праздника не будет. НХЛ не отпустила своих игроков на Олимпиаду в Пекин С Хави «Барселона» в надежных руках«Барселона» далека от успеха, но идет верным путем
  • 11:33
    • Агаларов может перейти в «Базель»
  • 11:07
    • «Это неправда». Камоцци опроверг информацию об уходе из «Спартака»
  • 05:49
    • Молодежная сборная России проиграла Канаде перед стартом МЧМ-2022
    Все новости спорта

    Удастся ли «Атланте» выиграть в Нью-Йорке?

    «Нью-Йорк» — «Атланта». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 25 декабря 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Нью-Йорк Никс Прогнозы на Атланта Хоукс
    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк» — «Атланта»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кэм Реддиш
    В субботу, 25 декабря, «Нью-Йорк» примет «Атланту» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Мэдисон Сквер Гарден», начнется в 20:00 по московскому времени. «Нью-Йорк» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нью-Йорк»

    «Нью-Йорк» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 14 побед и 18 поражений.

    В четырех последних матчах «Никс» выиграли у «Хьюстона» (116:103) и «Детройта» (105:91), уступив «Бостону» (107:114) и «Вашингтону» (117:124).

    В игре с «Уизардс» Кемба Уокер записал себе в актив 44 очка, 9 подборов и 8 передач. Джулиус Рэндл добавил 23 балла и 9 подборов, а Алекс Беркс — 20 баллов и 7 подборов.

    Все прогнозы на НБА

    На карантине у «Никс» находятся Кевин Нокс, Ар Джей Барретт, Нерленс Ноэль, Майлз Макбрайд и Иммануэль Куикли. Травмы залечивают Деррик Роуз и Лука Саманич.

    «Атланта»

    «Атланта» расположилась на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 15 победами и 16 поражениями.

    Проиграв «Денверу» (115:133) и «Орландо» (98:104), «Хоукс» накануне одержали победу над «Филадельфией» (98:96).

  • «Атлетико» потерял лицо: Симеоне нужна новая философия
  • С чем связан кризис команды?
  • Сегодня

    • В поединке против «Сиксерс» Кэм Реддиш набрал 18 очков, Джон Коллинс — 17, Богдан Богданович — 15, а Скайлар Мэйс оформил дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов.

    Из-за коронавируса за «Атланту» не могут играть Трей Янг, Клинт Капела, Данилор Галлинари, Лу Уильямс, Тимоте Луваву-Кабарро, Шариф Купер и Кевин Хьюртер. После травм восстанавливаются Деандре Хантер, Реддиш и Дилон Райт.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Нью-Йорка» — 1.61, победа «Атланты» — 2.30.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Эта игра станет первой в программе рождественского дня. И хотя встреча, возможно, не будет столь зрелищной, как планировалось, из-за череды травм и влияния коронавируса, она все равно должна быть интересной.

    Хотя на бумаге состав «Никс» выглядит привлекательнее, у них не такая сплоченная команда, как у «Хоукс». Наш прогноз и ставка — «победа "Атланты" с форой +3,5» за 1.90.

    Также возьмем «тотал больше 214,5» за 1.90 в надежде на то, что баскетболисты в праздничный день будут играть чуть более расслабленно в обороне.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.30
  • Экспресс дня 24 декабря
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Куньлунь — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Сибирь — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 13:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Трактор — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Галатасарай — Антальяспор
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ак Барс — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  3.05
  • Экспресс дня 25 декабря
  • Завтра в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Милуоки — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Нью-Йорк» — «Атланта»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 25.12.2021. Прогнозы на баскетбол. Удастся ли «Атланте» выиграть в Нью-Йорке?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры