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    Выиграет ли «Филадельфия» у проблемного «Бруклина»?

    «Бруклин» — «Филадельфия». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 17 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бруклин» — «Филадельфия»
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    Джоэл Эмбиид
    В пятницу, 17 декабря, «Бруклин» примет «Филадельфию» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Барклайс-центр», начнется в 03:30 по московскому времени. «Бруклин» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бруклин»

    «Бруклин» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, имея на своем счету 20 побед и восемь поражений.

    В трех последних матчах подопечные Стива Нэша поочередно обыграли «Атланту» (113:105), «Детройт» (116:104) и «Торонто» (131:129 ОТ).

    В игре с «Рэпторс» Кевин Дюрант отметился трипл-даблом из 34 очков, 13 подборов и 11 передач. Патрик Миллз добавил 30 баллов, Кесслер Эдвардс — 17, а Николас Клэкстон — 16.

    Все прогнозы на НБА

    За «Бруклин» по разным причинам не могут играть Кайри Ирвинг, Джо Харрис, Брюс Браун, Джевон Картер, Джеймс Харден, Джеймс Джонсон, Деандре Бембри, Ламаркус Олдридж и Пол Миллсэп.

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 15 победами и 14 поражениями.

    В четырех предыдущих встречах команда Дока Риверса выиграла у «Голден Стэйт» (102:93), но проиграла «Юте» (96:118), «Мемфису» (91:126) и «Майами» (96:101).

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    • В поединке против «Хит» самым результативным с 27 баллами стал Тайриз Макси. Тобиас Харрис набрал 24 очка, а Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл из 17 очков и 14 подборов.

    После травм у «Филадельфии» восстанавливаются Фуркан Коркмаз, Джейден Спрингер, Жорж Ньянг и Грант Риллер.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают минимальное преимущество гостям: победа «Филадельфии» — 1.85, победа «Бруклина» — 1.90.

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    Для обеих команд игра вряд ли будет приятной. «Сиксерс», например, придется выступать без отдыха, рискуя потерпеть третье поражение подряд.

    Проблемой «Нетс» станет отсутствие едва ли не половины состава — большинство баскетболистов попало под действие коронавирусного протокола.

    Делая свой выбор, мы остановимся на подопечных Дока Риверса, которые за счет большей глубины состава способны прервать неудачную серию. Наш прогноз и ставка — «победа гостей».

    Еще один вариант — «тотал меньше 213,5» за 1.87. Дюрант в последних матчах был очень продуктивен, но его силы не безграничны и спад в результативности, скорее всего, наступит.

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    «Бруклин» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 17.12.2021. Прогнозы на баскетбол. Выиграет ли «Филадельфия» у проблемного «Бруклина»?
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